Un micro abierto revela el conflicto entre Belén Esteban y Kiko Matamoros en "Ni que fuéramos"

Belén Esteban, colaboradora del programa "Ni que fuéramos", ha denunciado públicamente haber recibido amenazas tras revelar información sobre una supuesta infidelidad del exfutbolista del Real Betis, Joaquín Sánchez, a su esposa, Susana Saborido. La polémica estalló cuando Esteban aseguró que, según una fuente, Sánchez tuvo un encuentro con una joven llamada Cristina Ruiz en Mojácar en junio de 2021. Ruiz, exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', confirmó la historia, relatando que pasearon juntos por el pueblo.

Según Esteban, personas cercanas al exfutbolista se pusieron en contacto con ella para exigirle que se retractara de sus palabras. "Ayer me escribieron diciéndome que 'tenga cuidado'. Nunca me había pasado", explicó la colaboradora, añadiendo que no le gusta que la amenacen. A pesar de las presiones, Esteban aclaró que ni Joaquín Sánchez ni Susana Saborido están involucrados en las amenazas. "Entiendo que la gente los quiera, pero trabajo en televisión. Me caen bien. Susana me parece extraordinaria, pero si no lo contaba yo lo iba a contar otra persona", afirmó. Esteban también recordó que al recibir la información, habló con Valldeperas y se puso nerviosa al contarla, consciente de que el tema saldría en otros programas.

Este incidente se suma a otro altercado ocurrido en el mismo programa. Durante la emisión del jueves 27 de febrero, un micro abierto traicionó a Belén Esteban y a su compañero Kiko Matamoros, revelando un fuerte encontronazo entre ambos durante la publicidad. La discusión se originó por la defensa que Matamoros hizo de Joaquín Sánchez, similar a la defensa que Esteban ha hecho de su amiga Anabel Pantoja en el plató. "Aquí nos duele ‘quién es quién’. Que nos conocemos de hace muchos años, cariño", dijo Esteban.

La tensión escaló cuando Esteban acusó a Matamoros de ser un interesado al que le importa el nombre de la persona, sugiriendo que es más crítico con quienes considera que están en una posición inferior. "¿Vamos a hablar nosotros de madres y de padres? ¿Somos los más indicados?", cuestionó Esteban, haciendo referencia a cuando Anabel Pantoja contactó a María Patiño para que Matamoros se retractara.

Tras este tenso intercambio, la presentadora María Patiño intentó calmar los ánimos, expresando su hartazgo por tener que mediar en estas situaciones. "Estoy hasta las narices de que nos pongan en situaciones porque uno no quiere, porque la otra no quiere, y aquí creo que ninguno de mis compañeros ha descalificado. Se cuentan las cosas, y podemos estar de acuerdo o no. Pero estoy harta", sentenció.

Sin embargo, la discusión continuó durante la pausa publicitaria, donde un micrófono abierto captó a Esteban gritando: "Has sido un pelota toda la vida de los futbolistas. Eres muy pesado. Luego me dices que me quieres". Matamoros respondió: "Si fuera mi Anabel…", defendiendo a Sánchez. Varios trabajadores del programa advirtieron a los colaboradores de que los espectadores de YouTube y Twitch estaban escuchando todo. Este incidente evidenció la creciente tensión entre ambos colaboradores, especialmente cuando se abordan temas relacionados con Anabel Pantoja.