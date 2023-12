El momento más incómodo de los Estopa con Grison en 'La Resistencia' a costa de su madre: "Es que se ha muerto"

Directos desde el kilómetro 0 de la rumba catalana, el charneguismo y el espanyolismo (o sea, desde Cornellá) llegaron los Estopa a 'La Resistencia' el pasado martes. Los hermanos Muñoz, José y David, fueron los últimos invitados del programa de Movistar Plus+ hasta la fecha.

Los Estopa fueron al late de David Broncano para promocionar su nuevo disco, "EstopIA", que salió a la venta el pasado 1 de diciembre, cuyo primer single es "El día que tú te marches"; un tema que habla, según explicó Jose, del miedo a perder la inspiración.

Al hilo de la inspiración, bromearon sobre drogas los hermanos Muñoz con Grison de manera implícita, llegando el músico de 'La Resistencia' a sacar un gran tubo a modo de turulo: "Yo estoy inspirado al 90% del tiempo, chavales".

A lo que el vocalista de Estopa le advirtió entre risas: "Guarda eso que te va a ver tu madre". "No, mi madre no te preocupes...", replicó Grison. "Vaya, hombre, ya la he liado", se arrepintió Jose. Pero Grison, para destensar la escena y quitarle hierro a la metida de pata del barcelonés dijo: "Que sí, que sí que nos ve".

"¡Qué susto mas dao, pensaba que estaba muerta!", prosiguió Jose. "Es que se ha muerto", le aclaró Broncano. Ante el estupor de este y su hermano, estuvo rápido el músico de La Resistencia: "No, pero allí arriba hay Movistar, no te preocupes".

Quiso Jose Muñoz, para arreglar el entuerto, dedicarle el programa a la madre de Grison. Y este, visiblemente emocionado, reaccionó con un "óle ahí. Qué bonitos sois, tío". "Se ha emocionao; es la primera vez que veo a Griso emocionarse", se percató David Muñoz. "Dentro del corazón de Grison, que siempre está con la broma, está Marcos, que es un chaval muy sensible", zanjó Broncano.