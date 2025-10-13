Mónica Carrillo revela el mote que le ha puesto la redacción de informativos a Matías Prats

Los informativos de Antena 3 no se pueden imaginar sin Matías Prats, una de las figuras más icónicas y respetadas del periodismo en España, que desde 1998 no se ha separado de la cadena, lo que lo convierte en uno de sus rostros más longevos y queridos.

Tras más de dos décadas al frente del espacio informativo, desde 2014 en Antena 3 Noticias fin de semana con Susanna Griso primero y Mónica Carrillo después, el presentador ha cimentado una relación de extrema familiaridad y confianza con la redacción y su compañera de mesa, que da lugar a momentos de complicidad como el vivido el pasado sábado.

Durante una noticia sobre la tradición en los pueblos de asignar motes a sus vecinos, llevando incluso a que muchos desconozcan el nombre real de la persona, la copresentadora aprovechó la ocasión para llevar el tema al ámbito personal: "En las zonas rurales y en el trabajo nadie se libra. ¿Sabes qué mote te han puesto?".

La respuesta del comunicador no se hizo esperar y el madrileño le pidió que no se ensañara con él: "No seas cruel con el abuelo que no te lo perdono". Todo ello antes de descubrir que el apodo no estaba mal, al escuchar de boca de Carrillo la palabra "Dandi".

Lejos de menoscabar la seriedad del veterano periodista, el mote subraya el cariño y la admiración de sus compañeros, resultando ser una cariñosa referencia a la impecable imagen que Matías Prats proyecta en pantalla y fuera de ella.