Marc Giró se queda sin su 'Late Xou' esta semana por el drástico cambio en la parrilla de La 1

Tras arrancar su nueva temporada el pasado 16 de septiembre con invitados como Ester Expósito, Antonia San Juan, Fernando Tejero o Imanol Arias, 'El Late Xou' de Marc Giró deberá emplazar a sus nuevos protagonistas a la próxima semana.

La decisión de no emitir la cuarta entrega del programa se debe a la retransmisión del partido de clasificación para el próximo Mundial de 2026, que enfrentará a la selección española este martes contra el combinado de Bulgaria en el estadio José Zorrilla de Valladolid.

El encuentro se verá en La 1 a partir de las 20:45 horas y RTVE ha decidido emitir 'La Revuelta' después del segundo enfrentamiento para los de Luis de la Fuente en este parón de selecciones, dejando sin hueco en la parrilla al 'Late Xou'.

De esta forma, el formato que empezó sus emisiones en 2023 en el segundo canal del ente público, volverá con un nuevo episodio el martes 21 de octubre, esta vez sí, en su horario habitual y después del espacio de entrevistas presentado por David Broncano.

La vuelta al cole 2025 le ha sentado muy bien a La 1, que ha comenzado septiembre luchando de tu a tu con Antena 3, a quien ha alcanzado en lo que llevamos de octubre promediando la misma media de audiencias: 12,6% de cuota de pantalla. Unos resultados que se deben, en parte, a su apuesta por el deporte y la retransmisión de partidos como el de la jornada 4 de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.