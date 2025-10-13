La 'Ruleta de la suerte noche' toma el relevo de 'Emparejados' en el prime time de los sábados de Antena 3

Antena 3 no ha esperado y tras emitir el último programa de 'Emparejados' con Joaquín Sánchez y Susana Saborido, ha encontrado rápidamente un formato para reemplazarle y no es otro que 'La ruleta de la suerte noche', la edición especial del concurso que se emitirá en prime time a partir de este sábado 18 de octubre y que traerá algún que otro cambio con respecto a su edición diaria.

De esta forma, el programa presentado por Jorge Fernández sumará un día de la semana más en sus emisiones como ya hiciera durante la temporada pasada manteniendo su mecánica pero introduciendo nuevas pruebas, nuevos gajos y mejores premios.

Según ha comunicado Atresmedia, contará con la incorporación de nuevos gajos en la versión nocturna. Serán el 'Se lo doy' y 'Me lo quedo', dos clásicos muy conocidos por los espectadores de la edición diaria que se harán hueco entre los otros tantos que conforman la rueda giratoria con premios y servirán para revolucionar la partida, ya que permiten que el dinero acumulado en el panel en juego se robe o pase de un marcador a otro.

A ellos se sumará el nuevo gajo 'Quiebra-5000-Quiebra', inspirado en su versión matinal de 1.000 euros, que ofrece la posibilidad de ganar 5.000 euros o perderlo todo en un solo giro. Una apuesta arriesgada que aumentará la adrenalina y el espectáculo en cada programa. Asimismo, cuando se haya consumido el primer tercio del programa, entrará en juego un gajo de 25.000 euros y se irán añadiendo progresivamente hasta cuatro gajos.

Si un concursante cae en un gajo de 25.000 no suma nada en el momento, pero si no cae en quiebra en lo que queda de programa y va a jugar la ruleta final, se añadirá en la ruleta final un sobre de 25.000 euros. Si un concursante tiene dos gajos, habrá un sobre de 50.000 euros y si tiene tres o cuatro, 75.000 o 100.000, respectivamente.

Otra de las grandes novedades de esta temporada es la 'Triple Prueba Musical'. En esta prueba, los concursantes deberán resolver paneles con el título de una película o una serie de televisión, guiándose por la melodía que la banda interpretará en directo como pista.

A diferencia de una prueba de velocidad convencional, el panel se mostrará letra a letra, desapareciendo antes de que aparezca la siguiente, lo que aumenta la dificultad y la emoción del juego. La banda tocará la melodía de la banda sonora como pista para resolver el panel. El premio de cada prueba de velocidad es de 1.000 euros. Si un concursante gana las tres, los 3.000 euros se convierten en 6.000, por ser una triple prueba de velocidad.

La ruleta final será el momento más emocionante de la noche. Y es que los sobres tendrán un valor que va desde los 5.000 hasta los 20.000 euros. Además, si un concursante consigue llegar a la prueba final con los gajos de 25.000 euros distribuidos en los paneles anteriores podrá añadir hasta 100.000 euros a su premio.