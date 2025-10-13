J.J. Vaquero estrena película y lanza su mensaje más serio sobre las adicciones: "Hay que verbalizar"

La tercera semana de octubre ha comenzado cargada de humor y un pequeño momento de seriedad en 'El Hormiguero' con la visita de los cómicos Goyo Jiménez y J.J. Vaquero, que han presentado la película 'Sujétame el cubata', en la que vuelven a coincidir juntos y que llega a los cines el próximo 17 de octubre.

Dirigida por Fernando Ayllón y el cómico vallisoletano, el largometraje debía debutar en cines el pasado 13 de junio, de hecho así lo presentó el humorista en 'Pasapalabra', pero no llegará a la gran pantalla hasta este viernes. Tirando de ironía, Vaquero ha anunciado que la ha promocionado tanto que la gente por la calle le decían que la habían visto y que era muy buena.

Entre un chiste y otro, el también guionista de 'Sujétame el cubata' ha explicado que la película se ambienta en El rincón del erizo, un bar que tuvo durante 16 años en el que hacían monólogos y en el que "pasaron cosas muy locas". En él se juntaban los famosos más fiesteros con los clientes más fiesteros.

El rodaje ha dado lugar a diferentes anécdotas, como la incorporación de una de las dos hijas de Vaquero, al que el director pidió que eligiera a la que más le odiara. Por otro lado, en una de las grabaciones en exteriores, recibieron la visita de la Guardia Civil: "Habíamos ido a localizar, a ver como era la tumba, yo me metí dentro, había gente viendo si valía el plano, llegó la Guardia Civil. Había llamado un lugareño".

Por otro lado, Goyo Jiménez ha explicado que es el único cómico, de todos los que aparecen en la ficción, que no se interpreta a sí mismo: "Me toca hacer de cuñado y me lo he pasado muy bien. Es el puñeterito, el que se está equivocando todo el rato".

Así como ha relatado una experiencia que tuvo con el rey Felipe, que acudió a una de sus funciones. "Me hizo la troleada, le hice dos o tres chistes durante la función. Cuando vino a mi camerino me dijo: 'Me ha encantado tu función, Leo".

Como no podía ser de otra forma, una de las preguntas a las que se han sometido versaba sobre si tenían alguna historia en relación con el título de la cinta que han presentado en el programa de Antena 3. Goyo ha sido el primero en rememorar una, asegurando que una Nochevieja estaba en Albacete con un amigo y qué decidieron irse a Madrid, pero siguieron y acabaron en Italia. "En vez de volver al día siguiente, nos íbamos cada vez más, en una furgoneta de la compañía de teatro. Volvimos el 9 de enero, se nos estiró la Nochevieja", ha expresado.

Vaquero no se ha quedado atrás y ha contado su experiencia con un "colega en una sala de celebraciones de Valladolid" cuando eran jóvenes. Según ha relatado, el dueño del local les comentó que tenía unas señoras cenando en un salón y que habían contratado un stripper que no había acudido a la cita. "¿Os queréis ganar 10.000 pesetas?" les preguntó. Ambos aceptaron y mientras se estaban quitando la ropa, casi al punto de tirar el calzoncillo, una de ellas gritó su nombre, resultando ser su madre.

Mensaje importante

Sin embargo, las bromas han dejado espacio para volver por un instante a la realidad, cuando Vaquero se ha abierto en canal y ha hablado de su problema con la bebida y la fiesta, que ha superado tras ser consciente del mal que estaba haciendo, sobre todo a sí mismo.

"Me vi borracho en el entierro de mi suegra", ha rememorado, explicando que pidió ayuda profesional y que, aunque no sea la única solución, el deporte y volver a hacer power lifting como cuando era joven le ayudó a salir adelante. "El deporte ayuda a vivir mejor, yo quiero hacer deporte bien, tengo que dormir, comer sano, me pongo retos, soy competitivo conmigo mismo", ha continuado.

En esa línea, Pablo Motos le ha pedido que mande un consejo a aquellas personas que se encuentren en alguna situación similar y tengan alguna adicción, a lo que Vaquero ha respondido con total sinceridad: "Lo primero, verbalizar. Hay que tener fuerza de voluntad y muy claro lo que te está quitando e irte de ahí".

"El alcohol es muy peligroso, la gente que tiene tendencia a ser adicto a algo que huya del alcohol, es la única droga que tienes que justificar por qué no la tomas. Hablo de la gente como yo, que no sabe parar", ha finalizado.

Próximos invitados