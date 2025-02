Una mujer del público se queda dormida en 'Y ahora Sonsoles': "Pido perdón, pero os juro que no he dado una cabezada"

El programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles', líder indiscutible de audiencia en la franja vespertina, ha vivido uno de los momentos más surrealistas de su historia televisiva. Durante la emisión de este martes, tras un acalorado debate sobre las críticas hacia Shakira por la supuesta "sobreexposición" de sus hijos Milan y Sasha en la última gala de los Grammy, la presentadora Sonsoles Ónega se disponía a dar paso a una entrevista sobre narcolepsia y cataplexia.

Antes de iniciar la entrevista con Julia Pardo, una joven que padece ambas enfermedades y que incluso se quedó dormida en su propia boda, el plató fue invadido por un inesperado ataque de risas. Varios colaboradores notaron que una espectadora del público parecía haberse quedado dormida. "¿De qué os reís?", preguntó Sonsoles, visiblemente intrigada. Tras recibir la explicación entre risas, la presentadora se acercó a la mujer para preguntar con humor: "¿Se estaba usted durmiendo?". La espectadora, apurada, respondió: "No Sonsoles, te lo juro. Lo de Shakira me interesaba mucho, pero lo de Karla Sofía no tanto", desatando carcajadas en el plató. La situación continuó con bromas sobre la comida de la mujer, quien aseguró haber almorzado una ensalada de quinoa y café, lo que llevó a Sonsoles a bromear: "¿Habrá sido un descafeinado entonces, no?".

Tras este episodio cómico, el programa retomó su tono serio para hablar con Julia Pardo y Jordi Évole sobre la narcolepsia y la cataplexia. Julia relató su experiencia conviviendo con la enfermedad: "Me he quedado dormida en mi boda, comiendo las uvas en Nochevieja... La narcolepsia viene sin avisar. Noto un cansancio repentino y mis ojos se cierran sin que pueda controlarlo, ni siquiera tomando café. Para estar bien, necesito dormir unas 15 horas diarias".

Julia explicó que le diagnosticaron narcolepsia tipo 1 a los 15 años tras numerosas pruebas médicas. "Me ha pasado que empiezo a contar un chiste y me quedo dormida de la risa; al despertar, termino de contarlo", compartió con una sonrisa.

Por su parte, Jordi Évole, conocido periodista de laSexta, habló sobre su experiencia con la cataplexia: "Yo tengo narcolepsia y cataplexia. Duermo dos siestas diarias para controlar los síntomas. Al principio, los ataques venían solo por la risa, pero ahora pueden ocurrir por sorpresas o emociones inesperadas. Me diagnosticaron hace 7 u 8 años, aunque los síntomas comenzaron mucho antes".

Este episodio del programa no solo ofreció un momento de humor espontáneo, sino también una valiosa lección sobre la importancia de comprender y visibilizar enfermedades poco conocidas como la narcolepsia y la cataplexia.