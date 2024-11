La nave del misterio de Iker Jiménez navega sin rumbo tras los bulos de la Dana

IkerJiménez siempre ha conseguido mantenerse en boca de todos. Ya desde pequeño se aficionó por los fenómenos paranormales. Su primer programa radiofónico llevó por nombre "La otra dimensión" en la emisora municipal de Torres de la Alameda y continuó hasta su trabajo actual en "Horizonte" que tras pasar por Telecinco ahora presenta en Cuatro. Si bien sus polémicas por los temas tratados y su enfoque, y la participación de controvertidos colaboradores, ha sido durante el trágico episodio de la Dana en Valencia el que ha puesto al descubierto que algunas de sus aseveraciones estaban basadas en informaciones falsas o bulos, inventadas o transmitidas.

Tras su paso por la emisora local madrileña, Jiménez presentó "Al filo de lo imposible" que luego pasó a llamarse "Al final de la escalera" y acabó siendo reclutado por Fernando Jiménez del Oso para su revista "Enigmas", lo que dio paso a sus primeros libros, como "Enigmas sin resolver" (1999), seguido de "Fronteras de lo imposible", "El paraíso maldito" o "Encuentros". Siguió con varios trabajos en distintas radios y colaboraciones con diferentes cadenas privadas.

Su primer gran programa de televisión llegó con "Milenio 3" en 2002 y luego llegaría "Cuarto Milenio" en Cuatro. Estos programas pretendían tratar temas como la parapsicología, el esoterismo, los casos sin resolver y un sinfín de temas en el borde entre lo paranormal y lo increíble. La llegada de la pandemia en 2020 le dio la oportunidad y la ventana para empezar con "Horizonte", y dada la envergadura de lo sucedido intentó sembrar la duda en la mente de los espectadores con teorías más propias de la especulación que de la investigación. Por eso por su plató pasaron negacionistas y personajes con absurdas teorías de la conspiración. A pesar de todo ello y del rechazo general de muchos profesionales y espectadores, sí consiguió atraer a un grupo fiel de seguidores que consideran oro todo lo que Jiménez dice en su programa, organizando encendidos debates en las redes sociales.

Con audiencias rozando siempre el doble dígito, "Horizonte" se ha convertido en un espacio en el que parece que todo vale, pero la llegada de la Dana a Valencia ha puesto sobre la mesa una serie de mentiras, falsedades y bulos que han provocado una fuerte reacción incluso entre aquellos seguidores que disfrutaban con el estilo creado cuando solo se hablaba de misterios sin resolver, ovnis o teorías sobre las cras de Bélmez.

Por eso esta semana puede ser considerada la peor personalmente y profesionalmente para el periodista. La sociedad española es consciente de que la tragedia de la Dana también ha arrastrado con su fango mucha información veraz y ha dejado al descubierto el peligro de la desinformación y los bulos creados alrededor de un suceso que sigue conmocionando a la sociedad española. La enumeración hará el resto del trabajo. Intentando meter cabeza en el desastre y justificándose con fuentes desconocidas, Jiménez aseguró en un tuit que en el parking del centro comercial Bonaire de Aldaia había "muchos cuerpos, muchos", punto que ha sido desmentido paulatinamente por las fuerzas de la UME y ratificado por informaciones oficiales. La respuesta de Iker Jiménez fue mucho más tibia que su tuit: "Estaba demasiado indignado, me había convertido en parte, y no es bueno porque pierdo objetividad. Lancé un tuit personal en el que digo que había muchos cuerpos, error, pero es en mi casa, en la madrugada, encorajinado, hasta los cojones y pensando que nos están engañando. Pero nunca me he alegrado tanto de fallar”, dijo en directo al día siguiente ante el estupor general.

Además siguió matizando que "He aprendido la lección, no se preocupen, intentaré ser más escrupuloso, intentaré desconfiar en todas las fuentes, que la información sea mucho más certera”, confirmando que le pudo el sensacionalismo y la inmediatez y no el trabajo periodístico. En la misma línea lo sucedido con su mujer Carmen Porter, que en un programa anterior había asegurado que el número de muertos llegaría a los 700. Y lo hizo en directo.

También varios de los colaboradores del programa han ido poniendo en serios aprietos la credibilidad del programa. Ya sucedió con Roma Gallardo, que aseguró en el pasado que había conseguido cambiarse el sexo en el registro civil: "Es muy sencillo. Solo necesitas llevar tu DNI y tener la voluntad, no te piden nada más". EN la cuestión de la Dana, Jiménez contó con ÁNgel Gaitán y Rubén Gisbert, y ambos han protagonizado bochornosos momentos durante sus retransmisiones.

Gisbert no solo se embarró a propósito, teoricamente por una cuestión de continuidad en su conexión en directo, si no que está acusado de colarse aprovechando la confusión en una residencia de ancianos para denunciar que se encontraban desatendidos por culpa de la Dana, carentes de productos tan necesarios como medicinas. Algo que rápidamente fue desmentido en "Conspiranoicos" de laSexta al hablar con una concejala de Paiporta: "Es mentira. La directora que tenemos, es una persona muy previsora y subió a los ancianos a las plantas de arriba. Me llamó por teléfono y me aseguró que estaban bien. Se inundó la parte de abajo donde tenemos la enfermería, donde pasan el día, pero los subió arriba".

Contra Gisbert cargó primero Iker Jiménez en un tuit que luego desarrolló en el programa: "No es colaborador ni es de este equipo. Estaba haciendo un gran trabajo y eso no se lo quita nadie ni se lo quito yo. Otra cosa es el caos, el desconcierto... un vídeo bastante impropio en esta situación". Luego, asumió su responsabilidad: "Yo soy responsable de todo esto y hasta de la última persona que entra aquí. No voy a escudarme, no he sido cobarde en mi vida y asumo lo que pasó". De Gisbert también dijo: "Llevaba en ese momento cuatro o cinco días de barro hasta aquí gastándose su dinero para llevar medicinas... eso no lo va a quitar ningún vídeo". Cuando lo vio mancharse con barro para mantener el raccord de la grabación, comentó: "Yo cuando lo vi no me lo podía creer. ¿Qué cojones hace uno de mi equipo, colaborador en este caso, manchándose los pantalones?". En la despedida del reportero de su pieza diaria le mandó su apoyo: “Te mando un abrazo muy fuerte. Nacho, gracias, le mandamos con todos los problemas que me ha hecho pasar otro abrazo a Rubén Gisbert, porque sé que la función, a pesar de los errores, que él hacía, tenía buena fe. Que se tranquilice, tranquilízate tú, tranquilizaos todos chicos”.

En el caso de Gaitán, las polémicas están repartidas entre su apuesta por repartir ayuda según los likes y elevar bulos contra organizaciones como Cáritas y la Cruz Roja. Pero, como siempre, sólo recibió apoyo del periodista: "Se está dejando el alma y yo le apoyo, con sus errores y virtudes”, y matizó: “Angelito, digan lo que digan, lo que te decía gente al pasar, que yo lo vi: '¿Ángel, Ángel Gaitán? ¡Olé tus cojones! Gracias, tío”.

A iker Jiménez, y a sus seguidores, parece que les basta con un mea culpa: “En 20 años he tratado de no inventar ni maquillar. Estuvimos tan impactados que me creí Robin Hood y no soy Robin Hood. Y me creí un periodista excepcional y quizá no lo sea. Me he creído un explorador de otro mundo, me he creído que podía ayudar a Valencia, y no es mi misión. Mi misión es contar”. Lo sucedido en Valencia puede ser el final de una historia para Jiménez, o quizá el comienzo de una nueva línea que le permita seguir trabajando como hasta ahora, sin pruebas ni fuentes contrastadas.