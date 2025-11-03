‘La Noche Golfa’ regresa a Telemadrid con Miguel Lago al frente y nuevos colaboradores

Telemadrid vuelve a apostar por el humor y el entretenimiento con el regreso de ‘La Noche Golfa’, un clásico de la cadena que recupera su espíritu más desenfadado en una nueva etapa conducida por Miguel Lago. El programa se emitirá cada miércoles a las 22:45h, y promete una combinación de actualidad, cercanía con el público y el toque irreverente que marcó su identidad original.

En esta nueva versión, Miguel Lago abrirá cada entrega con uno de sus característicos monólogos sobre la actualidad, en los que desplegará su ironía y estilo directo. Junto a él estará un renovado equipo de colaboradores formado por Raúl Massana y Fer Bleda, a los que se suman Carmen Alcayde, Rappel, Carlos Pérez-Gimeno y Valeria Vegas, que aportarán distintas perspectivas y mucho humor a cada emisión.

El primer programa contará con la participación del periodista Antonio Naranjo, primer invitado de la temporada. En las próximas semanas pasarán por el plató rostros muy conocidos del panorama mediático, como Pedro Ruiz, Fran Rivera, Carmen Lomana, Pedro Piqueras, David Bustamante o Belinda Washington, entre otros.

Además, el espacio mantiene su compromiso con la búsqueda de nuevos talentos y figuras con impacto social a través de la sección “Fer-Sonas”, presentada por Fer Bleda, que dará visibilidad a personas destacadas por su creatividad, compromiso o influencia en redes sociales.