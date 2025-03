Pablo Alborán, sobre su debut como actor: "No pensé que con 35 años iba a descubrir..."

Tras varios años apartado de los focos, Pablo Alborán está más preparado que nunca para volver a la música. Tras el estreno de 'La cuarta hoja' en 2022, el malagueño se encuentra anticipando un séptimo álbum de estudio que seguramente vea la luz este 2025. Su nuevo tema, 'Clickbait', se estrenará mañana, y trata sobre cómo han afectado los titulares engañosos al artista.

Aunque le hayamos conocido por su arte cantando, Alborán tiene otro proyecto más importante por delante: la interpretación. El cantante se sentaba con Mariang Maturana y Carlos Peguer, presentadores del videopódcast 'La Pija y la Quinqui', para tratar su debut en la pequeña pantalla.

Intenta mantener el aliento

El pasado mes de diciembre, se hacía pública la noticia de que Pablo Alborán iba a unirse al elenco de la segunda temporada de 'Respira', drama médico distribuido por Netflix y protagonizado por actores y actrices de la talla de Manu Ríos, Blanca Sánchez-Gijón, Najwa Nimri o Aitana Sánchez-Gijón. Carlos Peguer se lanzaba con la pregunta: "¿Qué tal el momento actor?".

El malagueño admitía que a pesar de estar feliz e ilusionado, el trabajar en una serie estaba siendo un proceso duro y exigente. "Me levanto a las cinco de la mañana. Lo llevo fatal. Me intento acostar a las nueve, pero me duermo a las once o a las doce", confesaba Alborán, mostrando los pésimos horarios de sueño como uno de los mayores obstáculos.

Sin embargo, aunque haya inconvenientes de por medio, aprecia la oportunidad y se muestra agradecido con poder meterse por primera vez en la piel de un personaje. "Me motiva y me ilusiona tanto...No pensé que con 35 años iba a descubrir algo que me gustara casi un poco más incluso que la música'', añadía. ''Eso son palabras mayores'', le respondía Peguer.

Para finalizar, Pablo Alborán explicaba que el compaginar dos carreras artísticas a la vez le estaba permitiendo aplicar lo que aprendía en la más reciente a aquella de la que lleva viviendo desde que empezó su andadura musical en 2010. "Es un nuevo mundo y no pensé que me iba a motivar tanto", comenzaba explicando. "Esto me ha ayudado mucho en mi nuevo proyecto porque me he tirado a la piscina. Cuando vuelvo a mi casa y me pongo a escribir hay puertas que se han abierto y haces cosas diferentes", concluía el malagueño.