Blanca Suarez y Manu Ríos, protagonistas de la serie 'Respira' de Netflix, visitan 'El Hormiguero'

Esta noche en 'El Hormiguero', turno de Blanca Suárez y Manu Ríos, quienes forman parte de la segunda temporada de 'Respira', la ficción de Netflix basada en las aventuras de los trabajadores del ficticio Hospital Joaquín Sorolla de Valencia. Esta nueva tanda de episodios llegará a la plataforma de streaming el viernes de Halloween, el 31 de octubre, y los protagonistas de la serie contarán todos los detalles en el programa líder de la televisión en España que cumplirá 3.000 entregas el próximo lunes.

En la segunda temporada de 'Respira', el hospital Joaquín Sorolla cambia radicalmente al pasar a manos privadas, desatando tensiones tanto éticas como personales entre su personal. Patricia (Najwa Nimri) lucha contra el cáncer mientras se consolida su vínculo con Néstor (Borja Luna); Jésica (Blanca Suárez) intenta superar sus dudas amorosas, y Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) enfrenta el problema de las adicciones de su hijo al tiempo que respalda a Quique (Xoán Fórneas) en un momento decisivo. La incorporación de Sophie (Rachel Lascar), una oncóloga talentosa y poco convencional, sacude la dinámica del hospital y marca un punto de inflexión para todos sus protagonistas.

Blanca Martínez Suárez (Madrid, 21 de octubre de 1988) y Manuel Ríos Fernández, conocido artísticamente como Manu Ríos (Calzada de Calatrava, Ciudad Real; 17 de diciembre de 1998), son dos reconocidos intérpretes españoles con destacadas trayectorias en televisión y cine. Blanca Suárez se dio a conocer por sus papeles de Julia Medina en 'El internado' (2007-2010) y Ainhoa Montero en 'El barco' (2011-2013). Su talento la llevó a ser nominada a los Premios Goya como mejor actriz revelación por su interpretación en 'La piel que habito' (2011). A lo largo de su carrera, ha trabajado con directores de renombre como Imanol Uribe, José Luis Cuerda, Pedro Almodóvar y Álex de la Iglesia, protagonizando varios largometrajes bajo la dirección de estos dos últimos. Por su parte, Manu Ríos es actor y cantante, conocido principalmente por su papel en la exitosa serie de Netflix 'Élite'. Su presencia en la ficción española contemporánea lo ha consolidado como uno de los jóvenes talentos más prometedores de su generación.

Resto de invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Mañana jueves, Isabel Preysler contará su verdad y desvelará sus memorias, 'Mi verdadera historia', en el programa líder de la televisión de nuestro país. El libro ya está a la venta.