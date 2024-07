¿Por qué Laura Madrueño abandonó la última gala de 'Supervivientes All Stars'?

Tras varios días Laura Madrueño, presentadora de 'Supervivientes All Stars', ha reaparecido después abandonar de manera repentina la última gala del programa, que fue conducida por Jorge Javier Vázquez. Madrueño aclaró que su salida inesperada se debió a una bronquitis que requirió atención médica y la llevó al hospital.

'Supervivientes All Stars' está enfrentando días particularmente difíciles. Además de las habituales pruebas de resistencia, los concursantes y el equipo de producción han tenido que lidiar con el huracán Beryl. Este fenómeno natural no solo afectó a los participantes, sino también a Laura Madrueño, quien tuvo que abandonar la gala del pasado jueves debido a problemas de salud.

Durante la emisión del programa 'Supervivientes: Conexión Honduras' de este domingo, Sandra Barneda dio la bienvenida a Laura Madrueño, quien se conectó desde la isla. “Qué ilusión verte, Laura Madrueño, bienvenida de nuevo”, le dijo Barneda, a lo que Madrueño respondió agradeciendo el gesto y explicando su situación. “Muy buenas noches. Gracias. Siento infinito que el jueves tuviera que abandonar la gala. Ya sabéis que he estado muy malita tras el paso de este huracán. Lo que os quiero contar es que todos están bien, pero las consecuencias todavía se notan”, comentó Madrueño antes de detallar los estragos que el huracán Beryl ha dejado en la zona.

Antes de su reaparición en pantalla, Laura Madrueño utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud. Publicó varias imágenes desde los Cayos Cochinos y explicó cómo el huracán Beryl ha provocado fuertes tormentas y un temporal marítimo en la región. “Gracias a todos por vuestros comentarios de cariño, ya sabéis que estamos viviendo de cerca los efectos del huracán Beryl en Honduras, que está provocando increíbles tormentas y fuerte temporal de mar en los Cayos. Como pudisteis comprobar, ayer también me ha dejado un buen resfriado”, escribió en una de sus publicaciones.

En una actualización posterior, Madrueño compartió una foto con mascarilla y reveló que había necesitado atención médica. “¡Saliendo del hospital con buenos resultados! Llevo dos días en cama recuperándome para estar con todos vosotros esta noche y mañana con el especial que tenemos preparado. No sabéis cuánto siento haber tenido que abandonar la gala del jueves, pero la bronquitis no me dejó continuar el directo”, explicó, desvelando así su diagnóstico. La presentadora del reality de Mediasetfinalizó su mensaje en Instagram agradeciendo a sus seguidores por el apoyo y los comentarios de cariño que ha recibido durante su recuperación. “Gracias a todos por vuestros comentarios de cariño y apoyo incondicional. Espero poder acompañaros esta noche”, concluyó, manifestando su deseo de regresar al programa, lo cual finalmente pudo cumplir.