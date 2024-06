Raquel Sánchez Silva gana la décima gala de "Tu cara me suena 11"

Raquel Sánchez Silvafue la ganadora de la décima gala de 'Tu cara me suena 11'. La periodista se alzó con su primera victoria en el programa de Antena 3 gracias a su impresionante imitación de Luz Casal. Aunque no logró obtener las puntuaciones perfectas de todos los miembros del jurado, la máxima puntuación del público fue decisiva para coronarla ganadora de la noche.

La décima gala contó además con la participación especial de Karinay del cantante italiano Mahmood, así como con la actuación de Pastora Solerque cerró la noche. Raquel Sánchez Silva fue la última concursante en actuar, generando gran expectativa entre el público y el jurado. La presentadora de 'Maestros de la costura' se enfrentó al desafío de imitar a Luz Casal, interpretando la icónica canción "Piensa en mí". En la entrevista previa a su actuación, Manel Fuentes destacó el arduo trabajo y la atención al detalle que Raquel había demostrado desde el inicio del programa. “Si alguien se ha trabajado desde el día uno hasta hoy cualquier imitación, si alguien mira cada mínimo detalle, es Raquel”, comentó Fuentes.

A pesar de la presión de imitar a una de las grandes artistas españolas, la periodista se mostró positiva y optimista. “Lo único que me tranquiliza es que tengo amigos que son muy amigos de Luz y todos me dicen que es extraordinaria. Entonces será comprensiva con lo que pase ahora”, declaró antes de subir al escenario. Su actuación fue calificada como “impresionante” por Manel Fuentes, quien no dudó en abrazarla al finalizar su presentación.

El jurado también quedó maravillado con la actuación de Raquel. Carlos Latrela describió como “una funambulista de la imitación” y elogió su "capacidad para captar los gestos y el acento" de Luz Casal. Por su parte, Lolita Flores afirmó que Raquel había hecho una interpretación “maravillosamente bien” y le otorgó una alta puntuación por su esfuerzo. Santiago Segura, con su característica franqueza, comparó la actuación de Raquel con “un doble mortal sin red”, subrayando la dificultad del reto y el éxito con el que lo había enfrentado.

A pesar de no conseguir los doces de todos los jueces, Raquel Sánchez Silva recibió altas puntuaciones de Carlos Latre y Lolita Flores, y onces de Chenoay Santiago Segura. Esto la colocó en una posición destacada antes del reparto de puntos del público, que finalmente le otorgó la máxima puntuación, asegurando su victoria. Tras conocer que era la ganadora de la noche Raquel confesó que imitar a Luz Casal había sido "un desafío enorme", destacando la dificultad de estar sola en el escenario con solo un micrófono. Esta experiencia le hizo admirar aún más a los artistas que se dedican a la música. “Me hace admirar mucho más a todos los que os dedicáis a la canción, porque eso es un mundo”, expresó emocionada.

Imagen de la décima gala de 'Tu cara me suena 11' Atresmedia

La victoria de Raquel en la décima gala de 'Tu cara me suena 11' provocó el único cambio significativo en la tabla de posiciones: la presentadora ascendió del sexto al quinto lugar, superando a la drag queen Supremme de Luxe por apenas dos puntos. Raquel quedó a solo tres puntos de alcanzar el cuarto puesto de Conchita. En las primeras posiciones, Raoulse mantenía firme en el primer lugar con 201 puntos acumulados, seguido por Julia Medinacon 188 puntos en el segundo lugar y Bustamanteen tercer lugar con 180 puntos. En la parte baja de la tabla, Juara Bonet sumaba 151 puntos en la séptima posición, seguido de Miguel Lago con 127 puntos, y Valeria cerraba la lista con 103 puntos, quedando notablemente rezagada,

Por otra parte, 'Tu cara me suena 11' logró un 18,5% de share y fue vista por 1.503.000 espectadores, convirtiéndose en el segundo programa más visto de la noche, solo por detrás del partido de la Eurocopa entre Alemania y Escocia emitido en La 1.