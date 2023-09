¿Quién es El Ovejas, el controvertido defensor del pueblo de 'TardeAR'?

Por fin se estreno esta tarde el nuevo programa vespertino de Ana Rosa Quintana, 'TardeAR'.Un espacio que en su primera emisión estuvo dedicada a la añorada María Teresa Campos y que tuvo como invitada especial a Ivana Andrés, capitana de la Selección Española femenina de fútbol.

Al margen de los tertulianos ya anunciados y los dos colaboradores perennes de la presentadora, hubo margen para la sorpresa en 'TardeAR', como fue el caso de la presentación de un personaje que hará las veces de defensor del pueblo, 'El Ovejas'.

Eso sí, este paisano (tras leer los comentarios en Equis) parece no haber caído de pie en el programa de Telecinco, ya que nada más entrar pronunció el siguiente comentario (se supone que en relación al pico de Luis Rubiales a Jenni Hermoso) dejando un silencio incómodo en la mesa de debate: "Daos todos por besados, no vaya a ser que me denuncie alguien".

Tras el personaje de El Ovejas está el actor manchego Javier Losán, conocido por su papel homónimo en la serie 'El Pueblo' de Telecinco y Amazon Prime Video, además de por sus colaboraciones con su paisano José Mota.

Su currículo indica que ha hecho personajes de reparto en series como 'El Comisario', 'Amar en tiempos revueltos', 'Sin tetas no hay paraíso', 'Los hombres de Paco', 'Aquí no hay quién viva', 'Cuéntame cómo pasó', 'Ana y los siete' y 'La que se avecina'.

Recientemente, Losán ha abierto un canal en la TDT madrileña llamada 'Losan TV', de temática variada.