Ricardo Gómez explica en 'El Hormiguero' por qué paso miedo en su última visita al programa

Los actores Belén Cuesta y Ricardo Gómez visitaron anoche 'El Hormiguero' para presentar su nueva serie, titulada 'Romancero', que se estrena en Prime Video el próximo 3 de noviembre. Esta ficción de terror cuenta la huida de dos jóvenes que escapan de las fuerzas de la ley, de criaturas sobrenaturales y de sí mismos.

Belén Cuesta está embarazada de 7 meses: de su hija, que la había visto ayer, dijo que "me ha parecido muy guapa y me cae muy bien". "Te cambia todo: el otro día me dijo la matrona que una chica a punto de parir le vino con dolor de apéndice, y este lo tenía debajo de la asila".

En relación a la serie 'Romancero', Ricardo Gómez explicó que se trata de "una serie que mezcla muchos géneros y que es una huida después de unos asesinatos en un pueblo de Almería. Hay como muchas subtramas. Básicamente es terror andaluz con el romancero de por medio".

"Se trata mucho el terror real, se denuncian muchos abusos de verdad y está mezclado con el terror fantástico", abundó la actriz malacitana sobre la ficción.

"Mi personaje es un policía aborrecible: homófobo, machista, fascista...", relató el intérprete, un papel para el que se tuvo que poner cachas "hasta donde pude: estaba de muy mala leche porque tuve que comer pollo a la plancha siete meses".

¿Cómo es rodar desnudo pasando frío con un equipo que no conoces? Ricardo Gómez, que tuvo que bañarse en octubre en la playa de Mónsul: "Hay dos opciones: o esconderte o decir 'Aquí estoy yo'".

Respecto a si los actores pasan miedo rodando las películas de terror, Cuesta expresó que "más que miedo nos reímos". "En este caso hablamos más de violencia que otra cosa. La parte que más disfrutamos grabando es la costumbrista".

"Yo con Belén no me puedo enfadar nunca", comentó el actor madrileño respecto a su relación con la intérprete andaluza, con quien compartió tablas teatrales. En dicha obra, Ricardo tenía libertad para interpretar y "le di un mordisco en escena a Belén, pero ella me devolvió una patada que todavía me duele".

También los echaron de un bingo en Canarias a ambos actores: "Entramos los cuatro de la compañía divertidos. Y la gente del bingo se lo toma muy en serio. Nosotros estábamos muy nerviosos porque le pusimos mucho furor y nos echaron", contó Cuesta. Gómez reclamó

¿Y cuál es la vez que pasaron más miedo en su vida real? Belén Cuesta hizo Interrail con sus amigas, y en Praga se cogieron un piso, "que era bastante tétrico, y de repente estaba todo cerrado, y a punto de dormirnos, la puerta empezó a hacer ruido... Juro que no he pasado más miedo en mi vida". Ricardo pasó mucho miedo en 'El Hormiguero': "Vosotros mucha ciencia, pero me dais unas descargas en las manos", expresó en relación a un juego de rueda eléctrica que hicieron y en la que el actor se quedó con las manos como un tiranosaurio Rex.