Dulceida, Sandra Barneda, Nebulossa...Conoce cómo celebraron los famosos el Orgullo Madrid 2024

España está de colores durante el mes de julio y el sábado fue uno de los días fuertes del Orgullo LGTBIQ+, por lo que muchos famosos salieron a las calles de Madrid a ondear las banderas de arcoíris y a reivindicar su lucha por los derechos de este colectivo.

Dulceida

Dulceida es uno de los rostros más representativos del movimiento LGTBIQ+ y no quiso perderse el desfile MADO 2024, al cual acudió junto a su mujer, Alba Paul, con quien espera un hijo."Es el primer orgullo con la bebé, por ahora estoy genial, ya veré si me tengo que ir a mitad", declaró a los micrófonos.

Sandra Barneda

La presentadora tampoco faltó a esta cita. "Hoy es un día para salir a la calle y apostar por la diversidad. Ver que el mundo sigue cambiando en derechos", afirmó durante el desfile. Previamente, Sandra Barneda ya había reconocido lo complicado que le resultó revelar su orientación sexual y el 2 de julio publicó un vídeo en el que aparecía junto a fotografías de ella varios años atrás. Barneda, le hablaba a su "yo" del pasado. “Mira que es sorprendente haberme encontrado contigo. Estabas llena de miedos, de inseguridades, no tenías clara tu identidad sexual. Aquí mirabas al pie de las rocas de Formentera pensando, ¿voy a poder ser feliz? ¿Voy a poder expresar que me gustan las mujeres?”, le transmitía a su versión más adolescente.

“Pues te tengo que decir que sí, que lo has hecho y lo has hecho muy bien. Lo has hecho a tu tiempo, no cuando la gente quería”, agregó sobre el momento en el que ella decidió hacer público que tenía novia, que fue 2014, en pleno directo en el programa 'Hable con ellas'.

Nebulossa

Mery y Mark fueron otros de los invitadas estelares y junto al ganador de Eurovisión Nemo Nettler, encabezaron la carroza de RTVE junto al ganador de Eurovisión, Nemo. "Todavía me sorprende el cariño que nos da el colectivo", declaró una abrumada Mery hace unos días a la revista Shangay. Mark, también expresó el apoyo que tienen en la comunidad LGTBIQ+: "Nuestro éxito es transversal, es muy fuerte", agregó.

Nebulossa y Nemo Instagram @nebulossa_oficial

"Los Javis"

Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos por su trayectoria audiovisual como "Los Javis", son unos de los rostros fijos de la manifestación del Orgullo de Madrid cada año. Los creadores de 'La Mesías' y 'Paquita Sales' volvieron a acudir este año en una carroza propia, organizada por la productora que tienen en común, Suma Content, en la que disfrutaron junto a sus amigos y compañeros de profesión.

Los Javis Gtres

Estos fueron algunos de los rostros principales que pudieron verse en uno de los desfiles más emblemáticos de Madrid. Algunas celebridades, como Shakira, también han manifestado un mensaje de apoyo al sector LGTBIQ+. “¡Espero que todos hayan tenido el mejor mes del orgullo! Siempre apoyando la igualdad, la libertad de amor y la amistad”, publicó la cantante hace unos días en un post de Instagram.