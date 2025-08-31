‘Supervivientes All Stars’ sorprende con su concursante número 13 y calienta motores antes del estreno

A solo unos días del estreno de ‘Supervivientes All Stars 2025’, Telecinco continúa completando el esperado casting que reunirá en Honduras a algunos de los concursantes más recordados de la historia del reality. Este fin de semana se ha confirmado el nombre del décimo tercer participante oficial: Tony Spina.

El italiano, que se dio a conocer en nuestro país gracias a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, regresa a los Cayos Cochinos más de una década después de su primera experiencia en ‘Supervivientes 2014’, donde tuvo que abandonar tras 33 días debido a una lesión. Ahora, con más madurez y ganas de revancha, afronta el reto con la intención de superarse y demostrar hasta dónde puede llegar.

Su fichaje supone, además, un nuevo nexo con Marta Peñate, su pareja actual y ganadora de la primera edición del formato con ex concursantes. Tony intentará seguir los pasos de su novia y convertirse en el próximo gran vencedor de la aventura.

Con su nombre ya confirmado, la lista de concursantes suma trece figuras, entre ellas Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Kike Calleja, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero y Noel Bayarri. Solo quedaría un hueco libre que, según las quinielas, podría cubrir Adara Molinero, cuya incorporación se desvelaría en el FesTVal de Vitoria.

La cita con la aventura tiene ya día marcado en el calendario: ‘Supervivientes All Stars 2025’ se estrenará el próximo jueves 5 de septiembre en Telecinco, prometiendo una edición cargada de emociones, reencuentros y mucha tensión en las playas de Honduras.