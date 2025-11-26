La tensa hoguera de Claudia y Gilbert sacude 'La isla de las tentaciones 9'

La hoguera de confrontación entre Claudia y Gilbert se originó por iniciativa de los compañeros, que exigieron el cara a cara tras ver unas imágenes especialmente intensas de ella con Gerard. Cuando Gilbert llegó al fuego estaba visiblemente alterado, nervioso por enfrentarse a lo que estaba a punto de descubrir, preguntándose una y otra vez si ella acudiría. La aparición de Claudia desencadenó un intercambio cargado de ironía, reproches y tensión desde el primer segundo en la hoguera más tensa de esta novena edición de 'La isla de las tentaciones'.

Ella le acusó directamente de haberle mentido durante la relación, mientras que la discusión subió de tono hasta que Sandra Barneda tuvo que intervenir para poner orden y explicar que ese encuentro había sido solicitado por sus propios compañeros.

Las imágenes terminaron por romper definitivamente la calma: primero con los acercamientos entre Claudia y Gerard y, después, con el momento en el que ella se mete en la cama con él, algo que llevó a Gilbert a abandonar la hoguera incapaz de seguir mirando. Claudia, en uno de los gestos más comentados, bloqueó la tablet justo cuando las escenas se volvían más explícitas.

Más tarde, el programa mostró también imágenes de Gilbert con Noelia, reavivando los reproches. Sin embargo, el giro más emocional llegó con un mensaje de apoyo de la madre de Gilbert, que lo hizo derrumbarse por completo. La hoguera terminó entre confesiones, dudas y sentimientos a flor de piel: Claudia admitió seguir queriéndole pese a su confusión, y él, completamente vulnerable, aseguró que ella sigue siendo el gran amor de su vida.