Tenso cara a cara entre Ana Rosa Quintana y Leire Díez: "Usted no es periodista"

El nombre de Leire Díez ha vuelto a posicionarse en la primera línea mediática relacionada con la política en nuestro país. Su vinculación con el Partido Socialista ha provocado que la "fontanera del PSOE" haya sido invitada en 'El programa de Ana Rosa', en el cual ha sido arrinconada por la maestra de ceremonias de Telecinco, Ana Rosa Quintana, que no ha dudado en espetarle a la cara a Leire Díez que ella "no es periodista" y que su trabajo se acerca más al activismo político, acusación que no ha sido bien recibida por la supuesta periodista de investigación.

Tenso cara a cara entre Ana Rosa Quintana y Leire Díez

El tenso cara a cara entre Ana Rosa Quintana y Leire Díez, conocida como la “fontanera” del PSOE, marcó uno de los momentos más incómodos de El programa de Ana Rosa. La exmilitante socialista acudía al matinal de Telecinco con la intención de desvincular su nombre de las recientes informaciones publicadas en los medios, pero la entrevista pronto se tornó en un intercambio cargado de reproches. Ana Rosa, incisiva, le reprochó su presencia en tantos asuntos judiciales y mediáticos: “Ya son demasiadas personas, asuntos, y eso ha llevado a una imputación gravísima”, le advirtió la presentadora. Díez trató de justificarse: “Vamos a ver, en un ejercicio de investigación de tantos años y tanta gente...”, pero fue interrumpida con firmeza por la comunicadora, que no dejó pasar su argumento.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Ana Rosa Quintana la cuestionó directamente: “Pero usted no es periodista, Leire. ¿Usted por qué investiga? Porque hay un objetivo político”. Leire Díez replicó tajante: “Eso no es verdad, que no es verdad”, mientras la presentadora insistía en que “del mismo modo que el señor Dolset tiene también un objetivo, todos lo tienen”. En un intento de defenderse, la invitada exclamó: “Lo que tengo muy claro es que aquí parece que el activismo político lo inventé yo, y eso es falso”. Ana Rosa, manteniendo el control, le preguntó entonces: “¿Pero qué es activismo político?”, para acto seguido subrayar que “la acusan de ser fontanera del PSOE para anular a determinadas personas que molestan”. Finalmente, Ana Rosa Quintana dio por cerrada la conversación con un tono más conciliador: “Usted tiene derecho a defenderse, como todos los españoles, y a decir aquí lo que piensa. Al final, veremos lo que ocurra en el juzgado. Le agradezco que esté con nosotros y que dé la cara”. Una despedida cortés que no logró disipar la tensión vivida en directo.