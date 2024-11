Vuelve la guerra entre Miki Nadal y su exmujer, Carola Escámez a costa de un polémico vídeo

El 22 de agosto de 2024 marcó un antes y un después en la relación de Carola Escámez y su exmarido, Miki Nadal. Muy discreta en redes sociales, decidió pronunciarse y dejar a un lado la falsa cordialidad que mantenía con el cómico y padre de su hija mayor. Llegaron incluso a los tribunales. En esa fecha, Helena Aldea, actual pareja de nadal aireó algunos mensajes que avivaron el conflicto del otrora matrimonio.

"Has lidiado y lidias con situaciones provocadas por una maldad huérfana de inteligencia", le dedicó Aldea a Miki, y el comentario fue entendido por Carola como una indirecta. A través de "El Español" emitió un contundente mensaje.

La guerra se ha vuelto a recrudecer, en esta ocasión por un vídeo que ha provocado de nuevo el enfado de Escámez. Roberto Martín, actual marido de Carola, es entrenador personal y director de Squmat, un centro de fisioterapia y entrenamiento personal, por lo que es frecuente que en sus redes sociales comparta rutinas de entrenamientos.

Hace unas horas, Nadal ha publicado un vídeo simulando hacer deporte. "Otro día más de entrenamiento completado. Ha sido 12 series. Luego me he recorrido otros cuatro kilómetros a fuego, a una media de 340 cada kilómetro y ahora me voy a hacer unas pesitas, hora y media. Mentira. Me voy a pasear un rato y con suerte no me tuerzo el tobillo. Venga, hasta luego", son las palabras que pronuncia el humorista. La familia Escámez se ha tomado el vídeo como un ataque personal a Roberto.