¿Por qué Sonsoles Ónega se ha convertido en una de las presentadoras mejor valoradas?

La televisión española además de presumir del contenido que ofrece a sus telespectadores también puede hacerlo de algunos de sus rostros. Este es el caso de Sonsoles Ónega. La presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ se ha convertido en una de las figuras con más éxito en la televisión de este país. Hija del famoso periodistaFernando Ónega, Sonsoles ha seguido buena parte de los pasos de su progenitor.

Comenzó su andadura en el mundo de la información en 1999 en la cadena CNN siendo redactora de informativos. En dicho lugar conoció y entabló una gran amistad con la, entonces periodista, Reina Letizia llegándose a convertir en uno de sus pilares fundamentales; prueba de ello fue la boda de sus majestades donde la propia Ónega fue testigo.

Sonsoles Ónega y la Reina Letizia en un montaje Mediaset / Gtres La Razón

Tras pasar cinco años en la CNN, Sonsoles entró a formar parte del grupoMediaset donde permaneció diecisiete años y donde pasó de ser reportera de ‘Informativos Cuatro’ e ‘Informativos Telecinco’ para presentar ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’.

Autora de seis libros, en 2005 nació su primera obra literaria, ‘Calle Habana, esquina Obispo’ el cual le otorgó el Premio Letras de Novela corta. Dos años después nacería ‘Donde Dios no estuvo’. En 2010 saca a la luz ‘Encuentros en Bonaval’; en 2015 ‘Nosotras que lo quisimos todo’, en 2017 ‘Después del amor’, y en 2020 ‘Mil besos prohibidos’.

Sonsoles Ónega en la presentación de su nuevo espacio Antena 3

En octubre de 2022, la periodista decidió cambiar de aires mudándose a Atresmedia para presentar ‘Y ahora Sonsoles’, espacio que ha logrado calar a la audiencia haciéndose un hueco merecido en la parrilla televisiva. Repasando su trayectoria profesional, Ónega se ha convertido en esa presentadora todoterreno capaz de conectar con el espectador gracias a su manera de informar e incluso a la sonrisa que desprende.

Muchos son los profesionales del medio que prefieren solo mostrar su faceta profesional pero la madrileña, gracias a la naturalidad que desprende, es de esas pocos periodistas o presentadores capaz de transmitir la información ya no solo de manera profesional sino personal. El prisma con el que trata la información en su espacio de Antena 3consigue mostrar cercanía y empatía con la audiencia presente en plató y con aquellas personas que la ven desde la pequeña pantalla.

Miguel Lago y Sonsoles en su debut en Antena 3 La Razón

Una de las características esenciales que ha hecho que la escritora se haya convertido en una figura emblemática, es el compañerismo que aporta al periodismo. La propia Sonsoles muestra cada tarde, a través de redes sociales, como trabaja codo con codo con todos aquellos profesionales que no están delante de cámaras. Tanto es la simpatía que demuestra que no tiene reparo en compartir vídeos bailando con sus redactores, comentando en directo con su equipo algún hecho o interactuando de manera simpática y cercana con los colaboradores que forman parte del programa: Miguel Lago, Esther Doña o hasta Tamara Gorro.

Hay profesionales que confiesan querer saber cual es el secreto para que un presentador llegue a ganarse la audiencia. Hay quienes opinan que se debe a la forma en la que un periodista trata la noticia o como la transmite. Ónega juega con esa ventaja, la de ser natural y saber diferenciar entre informar y entretener mezclando ambas de manera extrovertida sin perder su profesionalidad.