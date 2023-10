Qué ver este fin de semana, del 14 al 16 de octubre, en Amazon Prime Vídeo, HBOMax, Netflix, MovistarPlus+ y resto de plataformas?

Octubre está en el ecuador y las temperaturas siguen siendo igual de veraniegas. Tras un día festivo como el de la Hispanidad, que mejor que recuperar fuerzas este fin de semana con las películas y series que las plataformas de streaming tienen preparadas cada semana para sus suscriptores.

Amazon Prime Video

'Awareness'

Amazon Prime Video trae en su catálogo esta película española de ciencia ficción, bajo el nombre 'Awareness', protagonizada por Óscar Jaeneda, María Pedraza y Pedro Alonso entre otros. Ian es un adolescente rebelde que vive con su padre al margen de la sociedad. Sobreviven a base de pequeños timos gracias a la extraordinaria habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás. Tras perder el control sobre sus poderes en público, una misteriosa agencia secreta comienza a perseguirle. En su huida, Ian descubrirá que no es el único y que toda su vida ha sido una mentira.

Apple TV

'Cocina con química'

Protagonizada por Brie Larson, Apple TV sorprende con esta Miniserie de TV de 8 episodios ambientada en los años 50. En ella, Elizabeth Zott ve cómo su sueño de ser científica se ve desafiado por una sociedad que dice que las mujeres pertenecen a la esfera doméstica. Acepta un trabajo en un programa de cocina y se propone enseñar a una nación de amas de casa algo más que recetas.

Disney+

'The Boogeyman'

Estrenada el 2 de junio de 2023. Cuatro meses después Disney+ apuesta por esta ficción de terror y así comenzar con el ambiente de Halloween. Basada en el relato de Stephen King, ‘The Boogeyman’ se centra en la vida de una alumna de instituto llamada Sadie Harper, y su hermana pequeña Sawyer, las cuales se están recuperando de la reciente muerte de su madre pero no cuentan con demasiado apoyo por parte de su padre, Will, un terapeuta que está lidiando con su propio dolor. Cuando un paciente desesperado aparece inesperadamente en su casa buscando ayuda, deja atrás una aterradora entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas

Filmin

'La pasion de Kierkegaard'

La plataforma independiente vuelve a hacer de las suyas apostando por una obra audiovisual para reflexionar sobre la sociedad actual.Creada en 2021 por Rafael Gordon, en su sinopsis habla del individuo y su carencia de autonomía propia. Somos células parásitas de un cerebro cibernético, formado por las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok etc. No decidimos por nosotros mismos, dependemos en realidad, de una conciencia colectiva. Alfredo (Víctor Rivas) debate su ansia de vida con Soren Kierkegaard, el filósofo de la realidad humana. Escucharlos debatir es una necesidad tan útil como pensar. Ver a Kierkegaard llorar nos hace lamentar la razón, de que urbanitas como nosotros, no comprendemos el sentido último de la existencia. La Pasión de Kierkegaard nos sitúa en una encrucijada. Alfredo, se mira en el espejo del fundador del existencialismo, más necesario que nunca.

HBO Max

'El juego de las llaves'

Protagonizada porMaría Castro, Alina Nastase, Fernando Guallar, Dani Tatay, Miren Ibarguren, Eva Ugarte y Tamar Novas y estrenada en 2022. HBO Max trae esta comedia donde narra la vida de un grupo de amigos que deciden dar energía a sus vidas. Laura lleva toda la vida con Antonio y, justo cuando se empieza a plantear si realmente esa es la vida que quiere, Sergio y Siena se cruzan en sus vidas. Sergio es un excompañero de instituto y Siena, su novia millenial que llega para revolucionar las vidas de todos. Laura, Raquel y Cris, íntimas amigas desde hace años, convencen a sus respectivos maridos para jugar a un juego que les propone Siena: el juego de las llaves. El juego consiste en que todos ponen sus llaves en un cuenco. Al azar, cada uno escoge unas llaves y este debe ir a pasar la noche con el dueño o la dueña de las llaves. Ese juego revolucionará al grupo de amigos y sus vidas. Les hará descubrir quiénes son y qué quieren realmente. Una comedia sobre la monogamia a largo plazo, la autorrealización y el placer. Una historia sobre cuatro parejas que son amigos y deciden ser swingers entre ellos. Remake en versión para cine de la serie mexicana del mismo nombre.

MovistarPlus+

'Llaman a la puerta'

MovistarPlus+también apuesta por calentar el terreno de cara a Halloween con thriller de terror que llegó a los cines a comienzos de 2023. Durante unas vacaciones en una cabaña en un bosque alejada de todo, una niña y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir qué creer antes de que todo esté perdido.

Netflix

'La caída de la casa Usher'

Basada en la novela de terror del escritor que mejor ha manejado el género, Edgar Alla Poe, Netflix trae esta serie de 8 capítulos cuyos nombres corresponden a obras del mismo autor: ‘Cierta noche aciaga’, ‘La máscara de la muerte roja’, ‘Los crímenes de la calle Morgue’, ¡El gato negro’, ‘El corazón delator’, ‘El escarabajo de oro’, ‘El pozo y el péndulo’, y ‘El cuervo’. Esta ficción de terror comienza con un narrador anónimo que se acerca a la casa de Usher en un "día aburrido, oscuro y silencioso". Esta casa, propiedad de su amigo de la infancia, Roderick Usher, cuyo ambiente es sombrío y misterioso.

SkyShowtime

'Mentiras Pasajeras'

Creada por Nerea Castro y producida por la productora dePedro y Agustín Almodóvar, ‘El Deseo’, SkyShowtime por fin trae esta ansiada ficción de 8 capítulos está protagonizada por Elena Anaya, Hugo Silva, Pilar Castro, María León, Susi Sánchez, Pedro Casablanc, Quim Guitérrez, entre otros. Lucía (Elena Anaya) ha conseguido tener la vida, el trabajo, la casa y hasta el prometido perfectos cuando, ante un merecido ascenso a directora general, es despedida y acusada de espionaje industrial. Así, Lucía emprende una gesta solitaria para recuperar su vida y demostrar su inocencia, pero ocultando la verdad a su entorno. Y como una mentira lleva a otra, la cosa se complica mucho.