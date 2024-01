¿Quién es el conocido cantante que se sienta hoy en 'El Hormiguero'?

‘El Hormiguero’ vuelve tras regresar en este nuevo año por todo lo alto. La semana anterior la cerraron tres concursantes de la cuarta temporada de ‘El Desafío’. Pepe Navarro, Mar Flores y Chenoa visitaron el espacio de Antena 3 para hablar de las nuevas aventuras a las que se han enfrentado en esta nueva entrega además de confesar el esfuerzo que han puesto en cada una de ellas para superarse así mismos.

La empresaria Flores llegó a reconocer que a una de las pruebas, la apnea, le tiene mucho pavor e intentó convencer al equipo para no hacerla. "Les dije que sí, pero la apnea no, que no quería hacerla. Lo que pasa es que no me dieron esa opción", decía para narrar que dicha prueba le causó trauma, comenzaba diciendo para revelar que le causó trauma. "El aspirador se me fue. Me puse muy nerviosa y me quedé sin aire. Fueron solo unos segundos hasta que vinieron a ayudarme, pero en el momento piensas que es mucho más. Eso me causó un trauma".

Saiko 7 y Acción

El espacio de Pablo Motos continúa su marcha y para arrancar esta semana recibirá a uno de los cantantes que ha ganado fama entre los jóvenes. El granadino Saiko se sienta junto a las hormigas moradas. Cantante, compositor y productor, Saiko es el segundo artista español más escuchado en Spotify en España: siete de sus temas figuran ahora mismo en el top 50 de la conocida plataforma. Además su canción ‘Supernova’ acumula más de 103 millones de reproducciones en Spotify y lograr más de 16 millones de reproducciones en Youtube.