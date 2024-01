¿Quién es el famoso campeón de rally que se sienta hoy en 'El Hormiguero'?

El último lunes de enero, ‘El Hormiguero’ comenzó la semana abriendo sus puertas al humorista y actor Goyo Jiménez. El que fuera colaborador del espacio de Antena 3 regresaba en calidad de invitado para hablar de su nuevo espectáculo llamado ‘Misery Class’ y que se podrá ver a partir del 3 de febrero en el Teatro Capitol Gran Vía. En este monólogo, Jiménez quiere destapar a esos viajeros que presumen en sus redes sociales pero que, al mismo tiempo, tienen comportamientos miserables cuando viajan que no se ven.

El invitado, además de demostrar el gran sentido del humor que tiene no dudó en confesar que durante sus espectáculos le encanta improvisar con el público: "Es una forma de hacer que cada noche sea especial. No me gusta tener un guión aprendido de memoria, me aburriría", decía para acto seguido interactuar con el público del programa.

El programa de Trancas y Barrancas sigue un día más y este martes 30 de enero, el presentador del programa, Pablo Motos, se prepara para recibir a uno de los pilotos más famosos y queridos de España. Carlos Sainz , el gran campeón del Dakar y conocido por muchos como ‘El Matador’.

Carlos Sainz, ya coronado como campeón del Dakar Agencia EFE

Sainz acaba de proclamarse por cuarta vez, junto a su compañero copiloto Lucas Cruz, campeón del Dakar. A sus 61 años y con tantos logros en su trayectoria se ha convertido en el piloto más veterano de la prueba de rallies más dura del mundo.