Pastora Soler se une a la batalla por la corona en la Semifinal más reñida de "Drag Race España"

La cuenta atrás ha comenzado. Este domingo, "Drag Race España" emite su esperada Semifinal, y el taller más fabuloso de la televisión está a punto de estallar. Solo quedan cinco aspirantes a la corona y hay solo cuatro billetes para la final. La presión sube, los nervios se afilan y las pelucas tiemblan, porque no hay lugar para errores cuando se juega el pase al último desfile.

Las protagonistas de esta batalla son Dafne Mugler, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco. Cinco nombres, cinco estilos y una misma meta: hacerse con el título de superestrella drag de España. Pero antes de soñar con coronas, tendrán que enfrentarse a uno de los retos más simbólicos del formato: el makeover. Y esta vez, no estarán solas.

En esta novena entrega, las reinas recibirán a unas visitantes muy especiales para convertirlas en drags y desfilar juntas bajo el lema "Reinas de mi pueblo y Madrina". Más allá de la estética, el reto tiene algo que lo hace único: el vínculo emocional con sus invitadas. Lo que empieza como una transformación física, acaba siendo una declaración de identidad compartida.

Para rematar la jornada, el jurado contará con una presencia de altura: Pastora Soler se sienta en la mesa para juzgar a las semifinalistas, y su mirada artística, ajena al universo drag, puede aportar un criterio inesperado. A su lado, como siempre, Supremme de Luxe oficiará de maestra de ceremonias, con los Javis y Ana Locking completando el veredicto.

"Drag Race España" está firmando su temporada más aplaudida, con récords de audiencia en atresplayer y una comunidad cada vez más entregada. Esta edición no solo ha elevado el nivel técnico y estético de las participantes, sino que también ha consolidado el formato como una de las expresiones culturales más potentes y libres del panorama audiovisual español.

Y para quienes no se conforman con el episodio del domingo, la experiencia continúa en la semana: entrevistas exclusivas, debates post-pasarela y contenido extendido como “Sí lo digo” y “Tras la carrera”, donde las eliminadas repasan sus errores y aciertos. Pero antes de eso, queda una última batalla para entrar en la final. Y no hay drags que lo vayan a poner fácil.