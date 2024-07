Sergio Peris-Mencheta se recupera en casa tras recibir un trasplante de médula

El reconocido actor y director de teatro Sergio Peris-Mencheta, quien había sido diagnosticado con leucemia a principios de este año, ha recibido el alta hospitalaria después de pasar el último mes en un hospital de Los Ángeles. En una entrevista reciente para "La Ventana" de Cadena SER, Peris-Mencheta compartió detalles sobre su estado de salud y su proceso de recuperación tras el trasplante de médula al que se sometió el 28 de mayo.

Peris-Mencheta describió su postoperatorio como una etapa extremadamente desafiante, una experiencia para la que no estaba totalmente preparado. "De esta fase no me hablaron antes, es muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no", expresó el actor. Aunque está feliz de haber dejado atrás el hospital, su recuperación en casa está siendo complicada. "Estás en casa pero eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatigas, diarrea… Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora", relató Peris-Mencheta, quien destacó que este tiempo en el hospital le ayudó a desarrollar su "sentido de la paciencia".

Desde su alta, el actor ha estado en casa durante cuatro días, permitiéndose ser cuidado y recuperando fuerzas. "La mejor parte es que por fin puedo dormir. No voy agarrado a un gotero, que también se agradece mucho", comentó, señalando que ahora pasa gran parte de su tiempo descansando.

A pesar de su situación, Peris-Mencheta sigue muy involucrado en su obra '14.4'. "Veo todas las funciones, las veo en directo con una aplicación y todas las noches hago una lista de notas y al día siguiente las trabajo", confesó, añadiendo que mantenerse activo en sus proyectos le ayuda a distraerse de su enfermedad y le proporciona energía.

Aunque el camino hacia la recuperación completa aún es largo, Sergio Peris-Mencheta enfrenta su situación con optimismo y determinación, continuando su lucha con el apoyo de sus seres queridos y su pasión por el teatro.