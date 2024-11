Esta es la serie de Netflix que retrató en agosto lo sucedido con la DANA en Valencia al pie de la letra

Al igual que en otros casos, la ficción, en este caso de la mano de Netflix, se adueña de la realidad para narrar su relato. Sin embargo, hay veces que, por mera coincidencia, lo ficticio se adelanta a lo tangible como si de una profecía se tratase. Un hecho que retrata nuestra historia y como, de alguna u otra forma, estos dos conceptos se retroalimentan entre sí. En el caso que hoy nos concierne, el componente ilusorio atañe directamente a la terrible tragedia catastrófica ocasionada por la DANAen toda la Comunidad de Valencia.

Es algo casi irreal y cuanto menos sorprendente puesto que, incluso en la serie la tragedia transcurre en este mismo territorio. De la misma forma que en otras series como 'Los Simpsons' ha llegado a predecir el porvenir de celebridades, presidentes e incluso ciudades enteras, el ejemplo de 'Respira', la serie de Netflix que hoy nos ocupa, es algo anecdótico que se podría considerar como un precedente si se analiza en perspectiva.

La ficción como testimonio de lo real en la serie 'Respira' de Netflix

Exactamente esta coincidencia sucede en el capítulo ocho de la serie, el último, que recibe por nombre 'Gota fría'. Esta designación era la que empleaban los expertos para referirse a los torrentes de esta magnitud, acuñados en la actualidad con el término DANA. Es por eso pertinente destacar este título como el presagio no anunciado de la catástrofe. En este contexto, fue un usuario de X el encargado de exponer la brutal concomitancia de la obra con el destino del país.

Dentro del audiovisual, el tormento dejó unos 400 litros por metro cuadrado durante las 3 horas de duración diegética en el recorrido lineal de la serie. Como resultado, la situación apocalíptica de la serie concuerda con la fatalidad que se vive en las calles valencianas. De este modo, el usuario @martaborrasm1 expresó la desdicha de este suceso y su paralelismo con la realidad en un hilo de X a raíz del tuit mencionado. "Con esta nueva, se hará conspiranoico el 70% de los españoles.

Si no tiene Netflix, corre a casa de un amigo para verla" esclareció en el hilo. No es la única predicción que una producción española ha hecho a cerca del futuro de nuestro país. Es vital analizar las posibilidades que propone el papel en blanco con respecto a la composición de distintos escenarios. No hay límites en el imaginario, solo barreras en la materialidad.

Es por eso que a raíz de sucesos como este, junto a las terribles noticas que nos llegan cada minuto de los políticos y sus (no) políticas, el pueblo ha reaccionado con su verdad propia para incidir sobre la 'casualidad' de estos proyectos. Las teorías que disciernen del relato político propagado por los medios no han tardado en llegar.

La razón sobrepasa a la verdad cuando se manipula a su antojo y quizás ese sea el motor de esta ola de enfados. Asimismo, este sentir se ha propagado por las redes, a todos los rincones del país, con motivo de denunciar y señalar la inoperancia de aquellos que tienen la potestad de cambiar las cosas.

La consecuente indignación de las redes

La viralidad de esta noticia fue inminente y puso en alerta a toda la plataforma. De esta forma y con el altavoz que le había proporcionado la plataforma expresó su descontento alegando unos mensajes más que polémicos: "Esto que ha pasado en Valencia, no puede quedar en la nada, es la prueba definitiva de que nos faltaba para ratificar lo que muchos de nosotros vamos diciendo desde hace años, incluso antes de la plandemia, que también se sabrá todo. La documentación y las pruebas están ahí y son irrefutables".