El actor de la saga “Harry Potter” que ha dicho no de momento a la nueva serie de Max

La nueva serie de Harry Potter sigue generando expectativas entre los fanáticos, aunque pocos detalles han sido revelados hasta ahora. Lo único confirmado es que la serie se estrenará en Max en 2026 y que, al menos oficialmente, aún no cuenta con un showrunner ni un reparto confirmado. Sin embargo, una reciente declaración de Matthew Lewis, conocido por su papel de Neville Longbottom en las películas de la saga, ha despertado el interés de los seguidores.

La única condición por la que volvería

En una entrevista con People, Lewis expresó su disposición a retomar su personaje si surgiera la oportunidad, aunque con ciertas reservas. “No tengo ninguna prisa por volver al mundo mágico que un día me catapultó a la fama, pero tampoco podría rechazarlo si recibiera una oferta que encajara con mis intereses,” explicó el actor británico. “No es algo que esté mirando o que quiera hacer, pero no le daría la espalda. Me interesaría mucho ver a Neville de adulto, con un aire totalmente distinto. Podría ser interesante. Sin duda lo vería y lo consideraría,” añadió.

Todo lo que sabemos de la nueva ficción

Lamentablemente para Lewis, la nueva serie de Harry Potter que Max está preparando no será una continuación de las películas, sino una reinterpretación de la misma historia basada en los libros de J.K. Rowling. Esto reduce significativamente las posibilidades de que el personaje de Neville Longbottom, en su versión adulta, tenga un papel en la serie. Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter en las películas, también se manifestó en contra de participar por este motivo. “No lo creo, no. Sin duda, por todo lo que he leído sobre la serie, están empezando de cero y probablemente sería extraño que yo apareciera,” comentó Radcliffe hace un año.

La serie de Harry Potter fue anunciada oficialmente en abril de 2023. Max la describió como “una fiel adaptación de la querida serie de libros,” los cuales ya fueron llevados al cine en ocho películas entre 2001 y 2011. Según el comunicado emitido por J.K. Rowling, las nuevas aventuras del joven mago abarcarán una década, con cada temporada centrada en uno de los siete libros. Mientras los detalles sobre el casting y la producción permanecen en secreto, los fanáticos de Harry Potter esperan ansiosos más novedades sobre esta ambiciosa adaptación que promete revivir la magia de Hogwarts para una nueva generación.