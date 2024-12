Amazon mostrará los entresijos de la última Champions del Real Madrid

No existe en el mundo del deporte una historia de amor tan bonita como la que tiene el Real Madrid con la orejona. La Champions League, competición fetiche del conjunto blanco, es siempre un título muy querido por los aficionados del club madrileño y su consecución es siempre motivo de alegría para la comunidad madridista, que se ha acostumbrado en la última década a celebrar la competición europea más importante a nivel de clubes en la fuente de la diosa Cibeles. Campeones de la última edición, tras conquistar el mítico estadio de Wembley por 2 goles a cero ante el Borussia Dortmund, Amazon Prime Video prepara un documental que repasará el camino hacia la decimoquinta lograda en la capital de Inglaterra el pasado 1 de junio.

El corazón de la decimoquinta

The Athletic, la parte deportiva del periódico estadounidense The New York Times, gracias a la información proporcionada por los periodistas Mario Cortegana y Guillermo Rai, ha desvelado que el anuncio se hará oficial en los próximos días y muy pronto formará parte del catálogo de contenidos de la plataforma de streaming, como se encuentra en estos momentos el documental sobre la cuarta Eurocopa conquistada por la Selección Española dirigida por Luis De la Fuente. El documento audiovisual contará con entrevistas de los protagonistas de la última Champions lograda por el conjunto blanco y seguirá la dinámica realizada por Apple TV+ en 2022, cuando realizaron el especial "Until the End", que repasaba LaLiga y Copa de Europa cosechada por el Real Madrid en la temporada 2021-2022.

Un título redondo

El Real Madrid realizó una Copa de Europa perfecta la pasada campaña, muy diferente al actual estado de forma del conjunto de Carlo Ancelotti en el viejo continente. El binomio perfecto de Madrid-Champions se reflejó en la fase de grupos, con pleno de victorias en una fase de grupos en la que se enfrentó a Napoli, Sporting de Braga y Unión Berlín. En octavos de final, el RB Leipzig se entrometió en el camino del conjunto blanco, con victoria visitante en Alemania gracias a un solitario gol de Brahim Díaz y un empate a uno en el Santiago Bernabéu.

Los cuartos de final fueron otra historia muy distinta a la ronda anterior, enfrentándose al Manchester City de Pep Guardiola, uno de los clásicos modernos de Europa, con 4 enfrentamientos en las últimas 5 temporadas, con un balance de empate entre el conjunto madrileño y el mancuniano. Con un trepidante 3-3 en casa, el equipo de Carlo Ancelotti realizó un ejercicio soberbio de resistencia en el Etihad Stadium, llegando a la muerte súbita de la tanda de penaltis, en la que se sobresalió un héroe inesperado, Andriy Lunin. El guardameta ucraniano realizó dos grandes paradas después de que Modric errara el primer lanzamiento blanco, ayudando al Real Madrid a alcanzar las semifinales de la Champions League en las cuales esperaba el Bayern Múnich.

El gigante bávaro puso en aprietos al equipo dirigido por Carlo Ancelotti tanto en la ida como en la vuelta celebrada en el Santiago Bernabéu, que encumbró a un inesperado paladín que provocó una nueva enajenación dentro del coliseo blanco. Tras el empate en el Allianz Arena gracias a un doblete de Vinicius Jr., el equipo alemán se adelantó en el ecuador de la segunda mitad gracias a un zapatazo inapelable de Alphonso Davies, que fue contrarrestado por un doblete de Joselu Mato, que cumplió el sueño de todo canterano del conjunto blanco, ayudando con sus goles a que el Real Madrid accediera a otra final de la Champions.

Ya en Londres, tras una primera mitad muy disputada, los goles de Dani Carvajal (MVP de aquella final) y Vinicius Jr. (galardonado como mejor jugador de la edición) concedieron a Nacho Fernández el honor de levantar una nueva orejona al cielo de Europa, certificando la decimoquinta Copa de Europa para el Real Madrid. Todo este camino y mucho material más en exclusiva será expuesto por Amazon Prime Video en su nuevo documental, todo un regalo para la afición madridista.