Anna Castillo y Ernesto Alterio: "La ficción no se hace siempre para agradar a todo el mundo que la ve"

Escándalos, intrigas y poder. "Su Majestad", la serie de Prime Video, sumerge al espectador en una monarquía sacudida por la controversia, con una reina en funciones enfrentada a un sistema corrupto. Con Anna Castillo y Ernesto Alterio liderando el reparto, LA RAZÓN ha hablado con ellos sobre esta mordaz sátira que mezcla drama y humor sin miedo a la polémica.

¿Qué pensaron cuando les ofrecieron sus papeles y leyeron de qué iba la serie?

Anna Castillo: Antes de leer el papel me contaron este proyecto hace años, en 2019. Ya entonces me parecía muy chulo porque como espectadora me apetecía verlo y eso para mí es una buena señal porque si lo quería ver como espectadora, también me llamaban las ganas de hacerlo. Yo siempre estuve muy a favor de este proyecto que tiene muy bueno ingredientes.

Ernesto Alterio: Lo primero que se me vino a la cabeza fue que esta serie era algo novedoso, como que no me sonaba que se hubiera hecho algo así, una mirada que tiene que ver con la monarquía en tono de comedia. Esto hizo que me atrajera la posibilidad de participar, y luego también me gustaron mucho los personajes y el tratamiento que se les da. Mi personaje me interesó mucho porque es un personaje algo contradictorio; es un tipo que viene de familia noble y tiene muchas lecturas. Hay un lado de él que me gusta ya que es como un noble que tiene que ir a recuperar su título. Es un personaje de formación militar acostumbrado a resolver y a lidiar con conflictos internacionales de mucha complejidad que de repente le encargan lo que a sus ojos es el marrón de España, que es ocuparse de Pilar y hacer de niñera. Me parecían por lo tanto todos estos ingredientes muy interesantes.

Escena de la serie "Su Majestad" Prime Video

En estos últimos meses y años se están poniendo de moda las series a nivel naciones e internacional sobre la monarquía, ¿a qué creen ustedes que se está debiendo esto?

Anna: Creo que los personajes de la realeza siempre han sido grandes personajes de cuentos, de historias, de ficción… Hay siempre algo de acercar esas figuras, que están tan lejos de nosotros en cuanto a tipo de vida y reconocimiento, para humanizarlos y hacerlos incluso antagonistas, que siempre ha sido muy atractivo. Considero que en España venimos de una herencia bastante opresoras con bastantes instituciones a las que no hemos podido acercarnos hasta ahora, pero últimamente parece que ya hay más aire como para poder acercarnos a temas, como la Casa Real, con cierta sátira e ironía y reírnos un poco de nosotros mismos.

Ernesto: Yo no sé a qué se puede deber este auge de producciones sobre la monarquía. Yo creo que siempre la figura de los reyes ha tenido mucho interés. Ya en la literatura clásica, desde los griegos, se escribía sobre la figura de los reyes y yo pienso que siempre ha sido algo que ha llamado a la ciudadanía la atención, quizás porque está dentro de nuestras vidas, pero a la vez es muy alejado.

Ernesto Alterio y Anna Castillo en "Su Majestad" Prime Video

Parece que ahora menos, pero la monarquía siempre ha sido un tema que ha causado mucha controversia ¿Creen que puede molestar esta serie a algún sector de la población?

Anna: A mí me gustaría que la gente se riera y que se lo pasara bien. Yo leyendo el guion y posteriormente viendo el resultado de la serie me divierte y me gusta. Si hay gente a la que le incomode, seguro que alguien hay, deben saber que la ficción no se hace siempre para agradar a todo el mundo que la ve. Yo pienso que la mayoría de espectadores van a ser capaz de reírse de una institución, de la tradición y de lo antiguo de nuestro país.

Ernesto: Puede ser, hoy en día hay mucha propensión a ofenderse. Yo no me atrevo a decir que nadie se va a ofender, pero creo que la serie tiene un equilibrio que está muy bien. Siento que el humor es algo sano. Poder reírnos de uno mismo es un síntoma de madurez como sociedad y personas. La risa yo creo que es algo que une más que separa. La risa descontractura un conflicto.

Hay gente que dice que hay muchas cosas de la serie que recuerdan a hechos ocurridos en la realidad, ¿es una coincidencia o es que "Su Majestad" es un reflejo, salvando las grandes distancias, de la actual España?

Anna: Yo creo que es una serie que rima muy bien con la realidad y evidentemente hay muchas referencias que están en el imaginario de todo el mundo. Es ficción porque creo que a los creadores le daba muy poca libertad ceñirse a la realidad porque pasan cosas constantemente e iban a llegar siempre tarde. Esto es una ficción libre, pero con referencias muy claras y evidentes.

Ernesto: No (ríe). Yo creo que la gente va a encontrar referencias de la monarquía española y de otras monarquías europeas. La serie no está basada en solo una monarquía en concreto, sino que hay hechos que han sucedido que a la gente les van a resonar y van a encontrar guiños por todas partes.

De ser la reina de la noche a ser la reina de España: "Su Majestad" Prime Video

Ernesto, en la serie actúa como pepito grillo de Pilar, ¿si tuviera que ser el pepito grillo de algún político o personaje público actualmente de quién sería?

Ernesto: No podría (ríe). Me ha interesado mucho este personaje en ese sentido. Es alguien que maneja los hilos y que siempre está en la sombra. Me parece una posición muy compleja y de mucha responsabilidad. Para interpretar este personaje como actor me parece fascinante, pero en la realidad no, yo ya bastante tengo con lo mío. Yo soy muy nervioso y, dado el panorama actual, si me ponen de asesor de algún político creo que no valdría.

Anna, ¿qué opinión tiene ahora sobre la figura de la monarquía tras haber interpretado este papel?

Anna: Mi opinión sobre la monarquía sigue siendo la misma que siempre. Yo no soy monárquica, pero si es cierto que haciendo esta serie mi empatía hacia las personas que nacen en ese lugar de privilegio que es la Casa Real sí ha crecido. A mí lo que más me interesaba de mi personaje era entender cómo afectaba nacer en una posición de poder, ya que esa persona, al igual que todos, tiene carencias y miedos, tiene que sacar fuerza para anteponerse a todo. Las personas me interesan y por su puesto las personas que forman parte de la Casa Real tienen mi interés y mi empatía.

Ernesto su personaje usa todas las armas posibles que tiene a su alcance para conseguir siempre el beneficio para la corona, ¿cree que todo vale con tal de preservar a la imagen de la institución?

Ernesto: No lo sé, pero creo que no. Yo en la serie si es verdad que juego con eso. Mi personaje hace cada cosa como para tratar de solventar la situación y que el personaje de Pilar siempre quede bien. Tiene que apuntalar muchas cosas para que todo esté controlado y salga bien, pero yo me imagino que ahí está la moralidad y la ética de cada uno. Yo no creo que todo valga.

Escena de la serie "Su Majestad" Prime Video

¿Creen que la Casa Real es consciente de esta producción? Si es así, ¿creen que han querido saber el contenido de la serie en algún momento?

Anna: No, que yo sepa no han querido saber el contenido. Nadie se ha puesto en contacto con los creadores. Estoy segura eso sí de que están enterados de la serie y que la van a ver.

Ernesto: Yo creo que los reyes actuales son gente muy culta y que están en contacto con la actualidad y supongo que sabrán de la existencia de la serie o alguien les habrá dicho algo sobre ella.

Anna, su personaje es irresponsable, insolente, vaga e inútil. Pero, con eso y con toda la gente casi en contra, tiene que luchar contra la presión y dar un paso adelante. ¿Qué opina de la presión a la que están sometidas las personas públicas, en este caso la familia real?

Anna: La presión era una cosa que me interesaba mucho como actriz al interpretar a mi personaje. Yo creo que nadie va a lograr entender la magnitud que implica el tener un cargo importante para un país. Entiendo que la exposición siempre presenta una vulnerabilidad ya que van ambas cosas de la mano. Me cuesta entender lo que significa ser representante de todo un país ya que debe ser muy exigente. Lo que sí me gusta de la serie cuando hablamos de esa exposición pública es que el antagonista de la serie no es solo el padre de Pilar sino también España entera. Pilar no es tan distinta a su padre. Su padre ha hecho lo que le ha dado la gana siempre y le han protegido, mientras que a Pilar le señalan y le juzgan por hacer lo que le apetece; la vara de medir para él y para ella es distinta. Que se hable de esto creo que está muy bien, cómo el juicio y el señalamiento es diferente para él y para ella.

¿Vamos a poder tener una segunda temporada de "Su Majestad"? ¿De qué va a depender?

Anna: Nuestra intención es que la haya y los que formamos parte de la serie estamos a favor de esta idea y estamos trabajando en ello. Todo dependerá del recibimiento que tenga. La posibilidad ya te digo que está ahí, pero depende de muchas personas. A mí me encantaría que tuviéramos una segunda temporada.

Ernesto: Yo creo que, como suele ocurrir, va a depender de la aceptación que tenga. Esperemos que la aceptación sea buena y que podamos tener una segunda parte. Yo supongo que quedan muchas cosas por contar y parodiar. Los personajes dan para mucho recorrido y se les abrirá nuevos mundos.