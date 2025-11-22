Cailee Spaeny adelanta que la temporada 2 de ‘Bronca’ será “tan loca como la primera”

Más de dos años después del fenómeno global que supuso su primera entrega, Cailee Spaeny ha ofrecido los primeros detalles sobre la esperada segunda temporada de 'Bronca', confirmando que la serie mantendrá el tono extremo y desbordante que conquistó a la audiencia de Netflix. Durante la premiere de 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery', la actriz nominada al Globo de Oro reveló que el rodaje de la nueva tanda de episodios ya ha concluido y adelantó que será “tan loca como la primera”.

Spaeny explicó que la nueva temporada apostará por un enfoque completamente distinto: “Lo divertido de esta es que el beef es entre parejas y generaciones diferentes”, señaló, anticipando un tipo de conflicto más íntimo pero igual de explosivo. La actriz se incorporó al proyecto el pasado otoño junto a Oscar Isaac, Carey Mulligan y Charles Melton, un reparto que calificó como “un gran cast” y del que no dudó en mostrar entusiasmo.

Tal como adelantó Deadline, la temporada 2 se centrará en una joven pareja que presencia una violenta pelea entre su jefe y su esposa, un incidente que desencadena una cadena de favores, chantajes y tensiones dentro del exclusivo y competitivo entorno de un country club propiedad de un multimillonario coreano. Un escenario muy distinto al de la primera temporada, pero con el mismo espíritu subversivo del creador Lee Sung Jin.

La serie debutó explorando un incidente de tráfico que unía de forma inesperada a dos desconocidos interpretados por Steven Yeun y Ali Wong, y cuya espiral de obsesión, ira y vulnerabilidad conectó con público y crítica. Aquella primera entrega se convirtió en uno de los mayores éxitos del año, obteniendo cuatro premios Emmy, incluido Mejor Serie Limitada o de Antología, y tres Globos de Oro, entre ellos el de Mejor Miniserie o Telefilm.