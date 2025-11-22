‘Pluribus’ arrasa en Apple TV+ y firma el lanzamiento global más visto de un drama en la historia de la plataforma

'Pluribus' ha irrumpido en Apple TV+ con una fuerza inédita: la nueva serie creada por Vince Gilligan, responsable de Breaking Bad, se ha convertido en el lanzamiento global más visto de un drama en toda la historia de la plataforma. Según datos facilitados por Apple, la ficción ha superado el récord que hasta ahora ostentaba la segunda temporada de 'Severance', imponiéndose en más de 100 territorios, con especial liderazgo en EE.UU., Reino Unido, Canadá, Brasil, Australia, Alemania, México, India y Francia.

En Estados Unidos, el éxito también ha sido avalado por las Nielsen Streaming Content Ratings, que han registrado máximos de visionado durante el fin de semana de estreno de los dos primeros episodios, lanzados el viernes 7 de noviembre. A falta de los datos oficiales de Nielsen, la consultora Luminate ya adelantó que 'Pluribus' sumó 6,4 millones de horas vistas en sus primeros siete días, situándose en el puesto número 4 del ranking semanal, compitiendo con series que contaban con muchos más episodios disponibles.

El impacto del debut ha sido tan notable que incluso hubo informes de usuarios que experimentaron caídas de la app de Apple TV tras la subida de los dos primeros capítulos, un indicador del gran volumen de espectadores conectados simultáneamente.

El responsable de programación de Apple TV+, Matt Cherniss, celebró el éxito con un comunicado que subraya la naturaleza única del proyecto: “Raras veces guardar el secreto de una serie que amamos ha sido tan divertido y tan gratificante como con 'Pluribus'”, señaló. Añadió que la propuesta de Gilligan era “sorprendentemente inventiva desde la primera lectura” y destacó la interpretación de Rhea Seehorn, protagonista del título: “Es un placer ver cómo los espectadores de todo el mundo se enganchan a una serie tan provocadora, ingeniosa, oscura y profundamente humana”.

Apple adquirió 'Pluribus' en 2022 tras una intensa puja, garantizando una orden de dos temporadas. La ficción, descrita como un drama sci-fi inclasificable, sigue a Carol Sturka, interpretada por Seehorn, conocida como la persona más miserable del planeta, a quien le sobrecarga una misión tan absurda como trascendental: salvar al mundo de la felicidad. El reparto cuenta además con Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, y las colaboraciones especiales de Miriam Shor y Samba Schutte.