George Clooney se ofrece a aparecer en ‘The Pitt’ y HBO no cierra la puerta

George Clooney ha vuelto a encender las expectativas de los fans de 'ER' tras confesar que estaría encantado de aparecer en 'The Pitt', el drama médico liderado por su antiguo compañero Noah Wyle. El actor reveló que aceptaría participar “en un heartbeat”, dejando claro su entusiasmo por una posible reunión en pantalla después de décadas de amistad.

Las declaraciones tuvieron lugar durante la promoción de su nueva película para Netflix, 'Jay Kelly', donde Clooney reiteró su admiración por el trabajo de Wyle en la serie de HBO Max. Aun así, reconoció que no ha hablado aún con él sobre la posibilidad de incorporarse: “Es su serie. No quiero interrumpir. Pero estoy profundamente orgulloso de él, si se me permite estarlo”, afirmó.

Por su parte, desde HBO Max tampoco descartan la idea. En un encuentro con la prensa en Nueva York, el presidente de HBO y HBO Max Content, Casey Bloys, reconoció que había visto las declaraciones de Clooney y reaccionó con naturalidad ante la posibilidad del fichaje: “Claro, es bienvenido. No sé si ha habido una conversación real o no, pero claro”, aseguró.

La serie, creada por R. Scott Gemmill y producida por Wyle junto al veterano productor de 'ER', John Wells, se prepara para estrenar su segunda temporada en enero. Clooney ya se ha mostrado en varias ocasiones impresionado por el proyecto. En una entrevista reciente, destacó la calidad del drama: “El show es simplemente precioso, y él hace un gran trabajo con él”, dijo sobre Wyle en Late Night with Seth Meyers. Añadió también que ambos mantienen una amistad muy cercana desde que rodaron juntos el piloto de 'ER'.

Aunque no existe ningún movimiento oficial para que Clooney se incorpore al Pittsburgh Trauma Medical Center, sus palabras —sumadas a la predisposición de HBO— dejan abierta la puerta a un posible reencuentro que entusiasmaría tanto a los seguidores del veterano drama médico como a los fans de su nueva evolución en 'The Pitt'.