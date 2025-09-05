Charlie Sheen sueña una reunión de 'Dos Hombres y medio': "Sería una locura y me encantaría hacerlo"

El nombre de Charlie Sheen vuelve a resonar con fuerza en los últimos días tras el inminente estreno de su documental 'aka Charlie Sheen', el próximo 10 de septiembre, donde el actor de series icónicas como 'Dos hombres y medio' se abrirá en canal para abordar sus momentos más controvertidos, entre los que destacan sus problemas con las drogas que le hicieron perder su papel en la serie creada por Chuck Lorre y Lee Aronsohn.

En una reciente entrevista con el medio estadounidense 'Variety', el intérprete ha recordado su paso por la comedia de situación en la que daba vida a Charlie Harper, un personaje hedonista que campaba por la vida sin preocuparse y que se alojaba en casa de su hermano Alan (Jon Cryer) los sábados y domingos. Una ficción que añora y que espera que algún día se produzca una reunión de los personajes en forma de serie de televisión.

"Sería una locura y me encantaría hacerlo", ha asegurado pensando a su vez en los seguidores de la serie. "Creo que sería un regalo para los fans... Para mí, personalmente, también sería el broche de oro para cerrar la historia como debería haber sido", ha matizado.

La realidad es que Charlie Sheen fue despedido de 'Dos hombres y medio' en 2011 por su "conducta peligrosamente autodestructiva" debido a sus adicciones y su lugar en la serie lo ocupó Ashton Kutcher. A ello se sumaron algunas declaraciones despectivas que el intérprete dirigió hacia el creador de la serie emitida en la CBS.

Ahora, el actor estadounidense ha superado esa oscura etapa de su vida y, tras llevar ocho años sobrio, ha decidido contar su vida al público a través de un documental dirigido por Andrew Renzi. Dividido en dos partes, el proyecto recorre desde su infancia y ascenso meteórico hasta su estrepitosa caída, con testimonios inéditos de familiares, amigos y colegas como su hermano Emilio Estévez, su exesposa Denise Richards o sus amigos y actores Sean Penn y Chris Tucker.