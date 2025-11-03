"Doc": ¿Cualquier recuerdo pasado fue mejor?

Vuelve la acción a la planta de medicina interna del Westside Hospital de Minneapolis. La doctora Amy Larsen sufrió en la primera temporada un accidente que le provocó una amnesia por la que olvidó siete años de su vida y de su carrera. De ser considerada una profesional y una persona arrogante y fría, su falta de recuerdos la reconecta con su hija, su marido, sus compañeros y hasta con sus pacientes. Al final de la primera temporada, parecía que la doctora había cerrado todos sus asuntos pendientes, pero varios errores podrían dar con todo al traste. Movistar Plus+ acaba de estrenar la segunda entrega de 22 episodios de «Doc», donde descubriremos nuevos casos reales y veremos cómo se desenvuelve la protagonista cuando su memoria vuelve con fragmentos de una vida que pretende olvidar para siempre por su bien.

La segunda temporada de «Doc» empieza muy fuerte y lo primero que vemos es que hay una movilización de las fuerzas especiales de la policía en el hospital. No sabemos en un principio a qué obedece, pero pronto averiguaremos el motivo. Un personaje del pasado regresa a la vida de la doctora Larsen para incordiar. Durante toda esta temporada se volverá recurrente que los errores de personalidad anteriores al accidente se le manifiesten a la protagonista en forma de problemas. Rápidamente se crea una crisis con rehenes dentro del hospital. Todo esto sucede al mismo tiempo que Nora (Sarah Allen), la nueva mujer del doctor Hamda (Omar Metwally), enfrenta algunos problemas con el embarazo de su primer hijo. Ella aparece en el hospital para pedirle explicaciones sobre el beso con su exmujer, y todo se complica. El doctor Hamda se debate entonces entre recuperar su antigua relación con Amy, su deseo de algo mejor con Nora y todas las explicaciones que tiene que darle a su hija mayor, Katie (Charlotte Fountain-Jardim). Una beneficiaria de un corazón será el detonante que también acabará con otro doctor convirtiéndose en paciente. Mientras tanto, Amy intenta enfocarse en su nueva vida, apoyada constantemente por la doctora Gina Walker (Amirah Vann). Además, pronto comenzará a darse cuenta de que los recuerdos olvidados comienzan a regresar en forma de ráfagas y eso la desestabilizará y hará que pida más pruebas médicas.

Por si fuera poco toda esta noria de nuevas sensaciones, una persona más volverá a su vida para interponerse en su camino para recuperar la jefatura de medicina interna del hospital. El doctor Hamda se tomará (obligado) su permiso por paternidad y le ofrece el trabajo a la antigua mentora y amiga de Amy, la doctora Joan Ridley (Felicity Huffman, «Mujeres desesperadas»), que se convierte en su rival. En una escena, bromeando (o no), Amy le dice a su nueva jefa: «No te pongas muy cómoda, solo me estás calentando el sitio. Este es mi despacho». Además del antagonismo entre ambas mujeres, los nuevos episodios de esta adaptación americana creada por Barbie Kligman de la serie italiana «DOC - Nelle tue mani» (2020) e inspirada en una historia real, ahondan en el proceso de recuperación de Amy, dispuesta a correr el riesgo de someterse a un innovador pero peligroso tratamiento.

En las historias paralelas de los personajes secundarios y las puramente médicas, que para algunos espectadores pueden distraer en exceso del tema principal de la serie, encontramos al tatuador con un hipo permanente desde hace más de 11 días y sin aparente solución; una paciente que no cree por educación en la medicina tradicional y acude con un embarazo complicado; y una mujer víctima de un estudio científico incompatible con su nuevo tratamiento. También vuelven a nuestra vida el doctor Jake Heller (Jon-Michael Ecker), que parece que tiene claro (no) que su relación con la doctora Larsen se ha terminado, y tiene un acercamiento personal con su compañera, la doctora Sonya Maitra (Anya Banerjee). Mientras, el doctor TJ Coleman (Patrick Walker) tiene por delante una larga rehabilitación, lo que le permitirá observar el hospital y a los pacientes desde otro punto de vista. Completan el reparto las enfermeras Julie (Claire Armstrong), Liz (Conni Miu) y Lucy (Paulyne Wei).

Puede que algunos espectadores consideren que una temporada de 22 episodios regala demasiadas cosas y puede llegar a cansar con su fórmula. Tenemos claro que sigue siendo destacable el papel protagonista y cómo los trozos que recupera de su vida anterior no siempre son mejores que los que está forjando en la actualidad tras el accidente.

La vida real del doctor Pierdante Piccioni

►La trama, la original italiana y la que nos ocupa, se basa en la vida de Pierdante Piccioni, jefe de urgencias del Ospedale Maggiore de Lodi y del hospital de Codogno, que tras un accidente de tráfico el 31 de mayo de 2013 despertó en coma y su último recuerdo era del 25 de octubre de 2001: perdió 12 años de memoria personal y profesional de golpe. Descubrió que antes del accidente tenía fama de ser un jefe duro, apodado «El Príncipe Bastardo», pero tras la amnesia transformó su carácter en uno mucho más empático y paciente, en especial con personas mayores y pacientes con demencia. Dedicó dos años a rehabilitación y estudio.