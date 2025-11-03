La huelga de Hollywood forzó a 'IT: Bienvenidos a Derry' a crear un final diferente

La huelga de guionistas y actores de Hollywood iniciada en 2023 y que se extendió durante más de un centenar de días paralizó la industria audiovisual. Ese largo período de tiempo repercutió en muchas de las series y películas que en aquel momento se encontraban en producción y la recién estrenada 'IT: Bienvenidos a Derry' no fue una excepción.

En el caso de la ficción estrenada el pasado 27 de octubre en HBO Max, parar el rodaje durante ocho meses complicó su desarrollo por motivos prácticos y de guion como la ambientación y el hecho de trabajar con jóvenes actores en pleno crecimiento.

Así lo ha desvelado la cocreadora Barbara Muschietti en una entrevista para la revista 'SFX' recogida por el medio estadounidense 'Deadline'. El día que comenzó el parón, ya se había grabado el 90% de tres episodios, dando lugar a una marea de problemas con la logística.

"De repente tuvimos que trabajar en estaciones diferentes", ha admitido Muschietti, explicando que "es una serie de verano", pero que de repente "ya no lo era". Por esta razón, tuvieron que reescribir parte del guion y "crear un final diferente con un clima diferente".

Por otro lado, "los niños estaban creciendo, las voces estaban cambiando" y, además, "los horarios de los actores se volvieron repentinamente infernales", lo que desencadenó en un "gran desafío para el estudio".

La productora ha dejado claro que apoya "a los guionistas y a los actores". Sin embargo, al recordar las huelgas promovidas por la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) y el sindicato de guionsitas Writers Guild of America (WGA), asegura que "para las personas que estaban en pleno rodaje fue complicado".