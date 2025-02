HBO revela a los fans el secreto mejor guardado sobre el futuro de "The Last of Us"

La adaptación televisiva de "The Last of Us", basada en los exitosos videojuegos de Naughty Dog, se ha convertido en una de las series más esperadas y aclamadas de Max. Tras una primera temporada de nueve episodios que cubrió los eventos del primer videojuego, el futuro de la serie sigue generando expectación. Ahora, HBO ha puesto sobre la mesa un número aproximado de temporadas necesarias para contar toda la historia de Joel y Ellie.

Francesca Orsi, jefa de series dramáticas de HBO, ha revelado en una entrevista con 'Deadline' que la compañía estima que la serie tendrá un total de cuatro temporadas. Sin embargo, esta cifra aún no está completamente definida. "No tenemos un plan definitivo, pero parece que serán cuatro temporadas. No quiero confirmarlo, pero es probable que después de esta, lleguen dos más y con eso concluiremos", ha explicado Orsi. Estas declaraciones siguen la línea de Craig Mazin, cocreador de la serie junto a Neil Druckmann, quien en 2023 ya adelantó que la historia podría necesitar entre tres y cinco temporadas para ser contada en su totalidad. "Algunas temporadas podrían tener menos episodios y otras más, dependiendo de la historia que estemos narrando", señaló en su día Mazin.

Abril es el mes elegido por MAX para el estreno de la segunda parte de "The Last of Us" MAX

Por otra parte, en cuanto a la segunda temporada, HBO ha confirmado que constará de siete episodios. Aunque es una cifra inferior a la primera entrega, la historia promete una narrativa intensa. La trama avanzará en el tiempo con un salto de cinco años, mostrando a Ellie y Joel en una nueva etapa de sus vidas. Sin embargo, la aparente paz que disfrutan se verá interrumpida por eventos que desencadenarán un viaje de venganza. Entre los directores que estarán a cargo de los episodios destacan Craig Mazin, Neil Druckmann, Mark Mylod, Peter Hoard, Kate Herron, Nina Lopez-Corrado y Stephen Williams.

Los protagonistas de "The Last Of Us" HBO Max

La segunda temporada de "The Last of Us" se estrenará en abril a través de Max, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta. Se espera que el regreso de la serie llegue tras la emisión de la tercera temporada de "The White Lotus". Además del desarrollo de los personajes principales, la nueva temporada introducirá a una facción completamente nueva dentro del universo de la serie. Según Orsi, este grupo tendrá una caracterización muy distintiva y jugará un papel clave en la historia. Con cuatro temporadas como horizonte probable, "The Last of Us" promete seguir cautivando a los espectadores con su adaptación fiel y ambiciosa.