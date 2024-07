"Famous Last Words", la novedosa docuserie de Netflix

Netflix está desarrollando una nueva docuserie con un enfoque inusual y profundo, titulada "Famous Last Words". Este programa consistirá en realizar entrevistas a figuras públicas, pero con la particularidad de que dichas conversaciones solo se emitirán tras el fallecimiento de los entrevistados.

El concepto detrás de "Famous Last Words" se inspira, según informa 'Variety', en el programa danés "Det Sidste Ord" (La última palabra), que ha emitido varias entrevistas póstumas realizadas por el presentador Mikael Bertensen en la Biblioteca Real Danesa. En esta versión de Netflix, los invitados acudirán de manera confidencial a ser entrevistados, con la seguridad de que el contenido no se divulgará hasta después de su muerte. Este formato pretende capturar las últimas reflexiones y palabras de los famosos, ofreciendo una visión íntima y personal que no estaría disponible de otra manera.

Para mantener la confidencialidad y privacidad de los encuentros, las entrevistas serán grabadas utilizando cámaras de larga distancia, y solo el entrevistador y el entrevistado estarán al tanto del evento. Netflix ha explicado que este enfoque busca crear un espacio seguro para los invitados, donde puedan expresarse libremente sin la presión de una inminente difusión pública. "Este enfoque no solo captura las reflexiones crudas y emocionales de los invitados, sino que también crea un espacio íntimo y seguro para el invitado, sabiendo que su entrevista es confidencial y no se emitirá hasta después de su muerte", ha detallado la plataforma.

El equipo de producción de "Famous Last Words" cuenta con nombres destacados. Entre los productores ejecutivos se encuentran David Goldberg, Brad Falchuk, conocido por su trabajo en "American Horror Story", Mikkel Bondesen y el showrunner David Friedman. Falchuk ha descrito el proyecto como una experiencia "conmovedora, extraña y trascendente", subrayando que se trata de un formato único en el género de entrevistas. "Es una verdadera celebración de la vida y la oportunidad de tener la última palabra", afirmó Falchuk, destacando el carácter especial y emotivo del programa.