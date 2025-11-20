HBO anuncia una triple renovación: nuevas temporadas para 'Task', 'I LOVE LA' y 'La empresa de sillas'

HBO ha confirmado una triple renovación de su programación original con el anuncio de las segundas temporadas de 'Task', 'I LOVE LA' y 'La empresa de sillas'. La noticia se dio a conocer durante una presentación a la prensa en Nueva York, donde Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, destacó el sólido desempeño de estas producciones y el entusiasmo que han despertado entre los espectadores.

La serie dramática 'Task', creada por Brad Ingelsby, ha sido una de las grandes revelaciones de la plataforma gracias a su poderosa narrativa y al trabajo del reparto encabezado por Mark Ruffalo. La ficción, producida junto a WIIP, se ha posicionado entre las temporadas debutantes de mayor crecimiento en la historia reciente de HBO. Ingelsby celebró la renovación agradeciendo el respaldo de la cadena: "Hemos tenido la increíble suerte de contar con el apoyo incondicional de HBO desde el primer guion... Me siento honrado y emocionado de volver a trabajar en la segunda temporada de nuestra serie".

En el ámbito de la comedia, HBO también continuará con 'I LOVE LA' y 'La empresa de sillas', dos producciones que han logrado cifras de audiencia especialmente destacables. 'La empresa de sillas', creada por Tim Robinson y Zach Kanin, se mantiene como la comedia más vista en la historia de la plataforma, superando los 3,3 millones de espectadores en Estados Unidos. Su éxito crítico ha sido igualmente contundente, con una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes y elogios de publicaciones como The New York Times y The Hollywood Reporter.

Por su parte, 'I LOVE LA', creada y protagonizada por Rachel Sennott, continúa creciendo con rapidez y se mantiene como la segunda comedia más vista de HBO, superando los dos millones de espectadores multiplataforma. La serie también ha conquistado a la crítica, que la describe como "tu próxima obsesión cómica" y "oro cómico".

Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y responsable del área de comedia, celebró la continuidad de ambas producciones. "Estamos encantados con la increíble acogida que han tenido los estrenos de 'La empresa de sillas' y 'I LOVE LA'. Ambas series continúan con confianza la tradición cómica de HBO", afirmó.