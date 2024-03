Homenaje a Akira Toriyama: cuáles son las series de "Dragon Ball" y dónde verlas

La muerte de Akira Toriyama nos ha pillado con el pié cambiado. Fans de sus cómics y espectadores de la adaptación a serie animada de "Dragon Ball" o "Bola de Dragón" ha dejado muchos huérfanos audiovisuales. Confieso que yo mismo veo a veces capítulos sueltos para recordar a Goku, Vegeta, Bulma y los demás. El cruce de personajes, ovas, películas y especiales hace difícil seguirles la pista.

Así que como homenaje a Toriyama aquí va una guía para nostálgicos con las series existentes sobre el manga y dónde verlas en la actualidad.

"Dragon Ball"

La primera adaptación del manga al anime llegó con "Dragon Ball" entre 1986 y 1989. Esta primera serie nos presentaba a Goku y al resto de personajes conociendo al protagonista de niño y vamos a ser testigos de todo su crecimiento y su entrenamiento a manos del Maestro Mutenroshi para conseguir encontrar todas las Bolas de Dragon y poder invocar al dragón Shen Long, que concede deseos cuando alguien logra reunir todas las bolas. Situaciones divertidas con Bulma, su hambre insaciable y la cola que le traía problemas a la luz de la luna son algunos de los detalles imperdibles de esta primera serie. En su camino para convertirse en el luchador más fuerte del mundo, irá conociendo a personajes como Krillin, Yamcha o Piccolo, que serán importantes durante la saga. Esta parte tiene 153 episodios.

"Dragon Ball Z"

Entre 1989 y 1996 se emitió "Dragon Ball Z". La acción se presenta cinco años después de la celebración del torneo de artes marciales con el que finaliza "Dragon Ball". En este tiempo Goku tiene un hijo, Gohan (Son Gohanda). En esta serie y en sus diferentes sagas vamos a vivir algunos de los momentos más épicos de Dragon Ball, con la aparición de personajes como Vegeta, Freezer, Célula o Majin Boo. Aparecen no sólo personajes nuevos sino nuevos poderes y desafíos para nuestros héroes, como la llegada de Raditz buscando super saiyajin. Además da comienzo la saga de Freezer, uno de los grandes enemigos de Goku. No olvidemos a los androides C 16,17 y 18.Esta parte tiene 291 episodios.

"Dragon Ball GT"

Dragon Ball GT (1996-1997), fue creada exprofeso tras el gran éxito de las dos primeras series. Como tal no se considera una continuación del manga, si no más bien algo derivado de la trama principal con Goku hecho un abuelo. Un deseo al dragón le convierte de nuevo en niño, y buscará la manera de revertirlo. Esta serie marcó el final de la saga para muchos seguidores puesto que no se hizo otra serie de Dragon Ball hasta pasados más de 20 años. Duración, 64 episodios.

"Dragon Ball Z Kai"

Tampoco añade nada nuevo esta, ya que es una mejora y remasterización de "Dragon Ball Z", como homenaje a la serie principal. Publicadas entre 2009-2011 y 2014-2015, en ella se limpia la mayor parte de la trama centrando la narración en la acción. Los fans siempre se han dividido en este título; unos lo consideran sobrante y otros un acercamiento a un nuevo público. Repiten Freezer, Cell, los Androides, el crecimiento de Gohan… . Duración, 167 capítulos más 61 añadidos.

"Dragon Ball Super"

Aquí si podemos hablar de secuela del original. Entre 2015 y 2018 se estrenó "Dragon Ball Super" y nos unimos a la historia tras la derrota de Majin Boo en "Dragon Ball Z". Cuenta con varias sagas (La batalla de los dioses, La resurrección de Freezer, Torneo del universo 6, Goku Black y Supervivencia universal) y se inicia con la búsqueda, por parte del dios de la destrucción, Bills, del Super Saiyan Dios para pelear con él. En la batalla de los dioses vemos una adaptación de la película, increíbles combates en la lucha entre universos. Duración 131 episodios.

"Dragon Ball Heroes"

Continuación de "Dragon Ball Super", que comenzó en 2018 y aún se emite. A pesar de ser casi un spin off sus universos paralelos nos presentan a distintos Gokus y tienen el aliciente de no tener añadidos.

"Dragon Ball: Daima"

Aunque aún no se ha estrenado, se espera el estreno de este nuevo anime de uno de los shonen más vistos de todos los tiempos en octubre de 2024. De momento solo tenemos un tráiler y algunas imágenes de uno de los animes más esperados por los fans de la saga de los Saiyans, pero la participación y la implicación directa de Akira Toriyama en la realización de la historia hacen esperar con impaciencia una serie al nivel de Dragon Ball, Dragon Ball Z y la más reciente Dragon Ball Super, de las que Toriyama también es creador.

DÓNDE PUEDO VERLO

En 2022 recibíamos con alegría la noticia de que "Dragon Ball" volvía a la televisión gracias al canal Comedy Central y podíamos ver todos los episodios de la serie original y de Dragon Ball Z a la carta. Comedy Central está incluido en los paquetes de televisión de prácticamente todos los operadores que podemos contratar con esta opción. Se incluye entre los canales disponibles si contratas Movistar Plus+ pero también en Orange TV o en Vodafone TV. Además, todos los packs de televisión del Grupo Euskatel lo incluyen en su parrilla de canales: podemos verlo con Telelecable, Mundo R, Euskaltel o desde el pack de televisión de Virgin Telco. Afortunadamente Comedy Central comenzó a emitir a partir de septiembre de 2023 septiembre, la Saga de Garlick Jr., la Saga de Cell y la Saga del Torneo Celestial! Y como siempre, sin censura, en HD y en perfecto castellano. Así las cosas, llegarán hasta el episodio 199, y cuando Selecta Visión termine de editar la Saga de Buu en Blu-ray, entendemos que Comedy Central rematará la emisión de la serie.

Afortunadamente la esencia de Son Goku continúa sobrevolando Comedy Central. El canal deleitará a los fans más fieles del anime con el estreno de Majin Buu, la última saga del icónico Dragon Ball Z, el próximo lunes 11 de marzo a partir de las 18:50h.

Aunque es cierto que la serie ha estado en algunas plataformas de streaming, actualmente es más difícil encontrar según qué partes. Ni Netflix ni HBO Max ni Amazon Prime Video ni Filmin ni ninguna otra plataforma nos permite ver esta serie de anime, al menos por el momento. Aunque no puedes ver ni Dragon Ball ni Dragon Ball Z ni Dragon Ball GT, sí puedes ver los episodios más recientes de estos personajes. Podemos ver Dragon Ball Super si tienes una cuenta en Crunchyroll y es esta la serie que te interesa pero también los episodios se emiten en Boing, el canal infantil de Mediaset. La aplicación del canal también cuentan con contenido temático sobre esta serie de Goku.ing

Si lo que quieres es ver Dragon Ball Super, la serie está disponible a través de Crunchyroll, la plataforma especializada en manga y anime. Podemos ver todos los episodios de esta serie en japonés subtitulado, un total de 131 capítulos en el momento de la redacción de este artículo, con 23 minutos en cada uno de ellos.