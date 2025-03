“Lloré, lloré y lloré”: así vivió Ana Garcés el final de Jana en "La Promesa"

Ana Garcés ya es historia en “La Promesa”. La actriz, que durante más de dos años dio vida a Jana Expósito, se ha despedido oficialmente de la serie tras la sobrecogedora muerte de su personaje este miércoles. El momento, esperado por algunos pero igualmente doloroso para la audiencia, se ha convertido en uno de los más comentados desde que la ficción de TVE comenzó su andadura. El corazón del relato se ha parado de golpe. Y Ana Garcés, su rostro, su temple y su vulnerabilidad frente a cámara, se despide con lágrimas... también fuera del guion.

“Lloré, lloré y lloré”, reconoce Garcés sobre el instante en que Josep Cister Rubio, creador y productor ejecutivo, le reveló el destino de Jana. “Asumía que Jana podía morir, pero no que yo tuviera que irme”, confiesa en una emotiva entrevista para RTVE Play grabada desde los propios platós. La despedida no ha sido solo de un personaje, sino del que ha sido su mundo durante los últimos dos años y medio. “Intentaba no pensar que me iba, pero la gente me lo recordaba todo el tiempo”, reconoce. El último día de rodaje fue una mezcla de incredulidad y nostalgia: “Lo que hemos vivido es para nosotros, un regalo que nos llevamos para siempre. No lo voy a volver a vivir en ningún lado”.

En redes sociales, la actriz ha compartido un mensaje de despedida cargado de gratitud: “Este proyecto, estos años de rodaje y este equipo han sido lo mejor que me ha pasado. Jana lo ha sido todo para mí”. Consciente de lo que ha supuesto para la serie y para los espectadores, Garcés se ha despedido con las manos en el pecho y la mirada al frente, como quien se despide de alguien que fue parte de su vida, dentro y fuera del set.

Josep Cister, por su parte, ha valorado este final como un “cierre a la altura” de Jana. En varias entrevistas ha explicado que la salida de Garcés forma parte de “los ciclos naturales de una serie diaria”, donde es inevitable cerrar etapas y abrir nuevas. Y aunque ha reconocido que no fue una decisión fácil, subraya que fue tomada con respeto y visión de futuro. “A veces toca mover la ola antes de que empiece a aplanarse”, ha dicho. ¿Una salida valiente? Sin duda. ¿Dolorosa? También. Pero que deja huella.

Sobre el futuro de “La Promesa”, Cister ha aclarado que, aunque no hay nada firmado más allá de 2025, la intención es continuar: “Queremos seguir, y si TVE y los espectadores quieren, lo haremos. La sintonía con la cadena es buenísima”, afirma. De momento, queda mucha historia por contar… y también por descubrir, porque si algo ha demostrado la serie es que sus giros nunca son gratuitos y siempre abren puertas nuevas. Y tras la caída de Jana, todo apunta a que se avecina una tormenta de consecuencias impredecibles.

Avance de este viernes: sospechas y desaparición

El capítulo doble de este viernes 22 de marzo llegará con más tensión que nunca. Después del emotivo oficio del entierro de Jana, marcado por el dolor y las ausencias, Curro se obsesiona con descubrir quién fue realmente el asesino. Aunque Cruz ha sido detenida, él ya no cree en su culpabilidad. Cuando el doctor Gamarra empieza a insinuar que alguien pudo intervenir en la recuperación de Jana para sabotearla… desaparece. Curro, cada vez más convencido de que el asesino sigue suelto, inicia una cruzada personal para resolver el crimen que ha roto a la familia Luján.