‘I LOVE LA’, la nueva serie de HBO que retrata con humor la vida millennial en Los Ángeles

HBO ha lanzado el tráiler oficial y el cartel de ‘I LOVE LA’, su nueva comedia original creada y protagonizada por Rachel Sennott, conocida por títulos como ‘Bottoms’ y ‘Shiva Baby’. La serie, compuesta por ocho episodios, se estrenará en la plataforma con capítulos semanales hasta el 22 de diciembre.

‘I LOVE LA’ sigue a un grupo de jóvenes ambiciosos que intenta abrirse camino en Los Ángeles, entre el amor, la amistad y las aspiraciones personales. Con su característico humor ácido y una mirada contemporánea, la ficción explora las contradicciones de la vida millennial en una ciudad donde todo parece posible... y también fugaz.

El reparto está encabezado por Rachel Sennott en el papel de Maia, junto a Jordan Firstman como Charlie, Josh Hutcherson como Dylan, Odessa A’zion como Tallulah y True Whitaker como Alani. Entre los actores invitados destacan nombres como Leighton Meester, Moses Ingram, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwell, Josh Brener, Tim Baltz, Froy Gutierrez y Colin Woodell.

La serie está creada y producida ejecutivamente por Rachel Sennott, junto a Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri y Lorene Scafaria, esta última también directora de varios episodios junto a Bill Benz y Kevin Bray.