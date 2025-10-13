Dani Fernández y Valeria Castro actuarán esta noche en la Gala 4 'OT 2025'

Hoy es lunes, el día más odiado de la semana por el gato Garfield, que se hace más ameno desde el pasado 15 de septiembre gracias a 'OT 2025'. El certamen musical de Gestmusic y Amazon Prime Video vivirá la tercera expulsión de la edición, tras las salidas de Iván Rojo y Salma de Diego. Carlos y Laura Muñoz se la juegan en otra noche frenética de 'Operación Triunfo' liderada por Chenoa, que contará además con las visitas especiales de Dani Fernández y Valeria Castro, que actuarán sobre el renovado escenario del concurso musical en esta Gala 4 de 'OT 2025', que empieza a las 22:00 en Prime Video.

Un Pase de Micros lleno de emoción y correcciones antes de la Gala 4

Sin tríos en esta ocasión, los alumnos demostraron lo aprendido tras dos jornadas intensas de ensayo, entre ajustes vocales, coreográficos e interpretativos. El primero en subirse al escenario fue Carlos, nominado esta semana, con 'Que te quería', de La Quinta Estación. Los profesores destacaron su interpretación pero le animaron a moverse con mayor soltura. Laura Muñoz, con 'I Surrender' de Céline Dion, impresionó con su potencia vocal, aunque Manu Guix le recordó que debe seguir puliendo detalles si quiere evitar futuras nominaciones. En los dúos, Lucía Casani y María Cruz tuvieron algunos tropiezos con 'Vete' de Los Amaya, mientras que Claudia Arenas y Téyou sacaron adelante el complicado tema 'Kiss Me More' pese a los problemas de afinación. Por su parte, Tinho y Judith brillaron con 'Die With a Smile', aunque los profesores les pidieron más conexión emocional. El momento más explosivo llegó con Guille Toledano y Guillo Rist, que pusieron ritmo y desparpajo a 'NuevaYol' de Bad Bunny, desatando elogios por su energía y originalidad. También destacaron Crespo y Olivia, que emocionaron con 'Akureyri', y el dúo Cristina y Max, que prometen un número teatral con 'Does Your Mother Know' de ABBA. El broche final fue la actuación grupal con 'Sin miedo' de Rosana, donde la emoción se impuso a los pequeños fallos. Con la Gala 4 de 'OT 2025' a la vuelta de la esquina, el Pase de Micros dejó claro que la competencia está más viva que nunca y que cada detalle puede marcar la diferencia hoy lunes.

Canciones de la Gala 4 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos