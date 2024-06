La madre de Gabriel Cruz confirma que la productora paralizará el documental sobre el caso de su hijo

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, compareció este martes en la Comisión de Interior del Senado para anunciar que interpondrá una denuncia ante la Guardia Civil por "hechos penales de gravedad que están aconteciendo en la prisión de Ávila". Además, solicitó un Pacto de Estado para apoyar a cualquier víctima de "violencia grande".

Intervección en el Senado

Ramírez expuso "los continuos incumplimientos del estatuto de la víctima, tanto por acción u omisión, las irregularidades dentro de la cárcel de Ávila e instituciones penitenciarias, las acciones legales emprendidas y la denuncia de diferentes hechos criminales". Durante su intervención, Patricia Ramírez también abordó la producción de un documental sobre Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo Gabriel. Ramírez explicó cómo se enteró de que una productora estaba preparando un 'true crime' con entrevistas a Quezada. "Este documental, si sale, nos va a hacer un daño público y volverá a estar en todas las tertulias. Se piensan que somos actores, pero esta es nuestra vida", expresó.

Sin embargo, Ramírez confirmó que, tras hablar con la productora, esta le aseguró que pararía la producción del documental. "He hablado con la dueña de la productora que estaba entrevistando a Ana Julia Quezada y me manifestó su voluntad de parar la producción", comunicó Ramírez. Añadió que, de ser así, estaría dispuesta a olvidar "estos tres años de miedo, los gastos psicológicos, y lo que le haya tenido que pagar al abogado para hacer la querella y la denuncia". Ramírez valoró positivamente la posibilidad de que "víctimas y medios de comunicación nos podemos poner de acuerdo en aras del sentido común". Ramírez enfatizó la necesidad de consumir sucesos de manera responsable en los medios y redes sociales. "El consumo de la violencia no puede ser una violencia. No puede ser morbo y espectáculo", dijo, abogando por una verdadera implementación del Estatuto de la víctima y su modificación y adaptación para personas como ella, que incluyan justicia gratuita y la actuación de oficio y con diligencia por parte de los fiscales para evitar la revictimización.

Pide un pacto de Estado

En su intervención, Ramírez pidió un Pacto de Estado, similar al realizado en 2017 contra la violencia de género, para proteger a las víctimas de violencia como asesinatos, agresiones sexuales y pederastia. "Les solicito un Pacto de Estado porque este asunto es de especial trascendencia. Ninguna víctima nos merecemos que nos sigan haciendo daño", afirmó. Finalmente, Ramírez manifestó su intención de no volver a salir públicamente: "Yo me quiero volver a retirar a la intimidad, no tengo ningún afán de salir públicamente más y solo les pido que si me pueden ayudar para que así lo pueda hacer y para que mi pequeño pueda estar orgulloso de mí, porque vea que me cuido y empiezo a construir sin piedras en el camino, se lo agradezco soberanamente", concluyó.