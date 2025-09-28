Más allá de las carreras lentas: El bikini rojo de 'Los vigilantes de la playa'

Las carreras a cámara lenta por la arena de las playas de las ciudades de Santa Mónica y Honolulu fueron una de las señas de identidad de 'Los vigilantes de la playa' en los años 90, pero para los actores que cada día acudían al rodaje de la serie hay otros elementos que se les han quedado impresos en la mente.

Es el caso de la intérprete estadounidense Michelle Williams, conocida por su papel de Jen Lindley en 'Dawson crece' y que comenzó en el mundo de la interpretación con un pequeño papel en 1993 en la mítica serie protagonizada por David Hasselhoff, Jeremy Jackson y Pamela Anderson.

En una charla en el podcast 'The Awardist' de Entertainment Weekly, la actriz recordó su paso por la ficción, cuando apenas tenía doce años y encarnó a Bridget Bowers, una joven que estaba enamorada de Hobie Buchannan, el personaje de Jeremy Jackson.

"No recuerdo mucho. Solo recuerdo el bikini colgado en mi caravana", admitió, poniendo en relieve otro de los elementos inolvidables de la producción creada por Michael Berk, Douglas Schwartz y Gregory J. Bonann sobre los socorristas más queridos de la televisión.

Lejos de ser un mero detalle, el bikini rojo de las socorristas se erigió en un pilar fundamental de la estética de la ficción. Su diseño, a menudo de corte alto en la pierna, no solo acentuaba el físico de actrices como Pamela Anderson, sino que cumplía una función narrativa. La elección del color rojo brillante ofrecía un contraste visual perfecto con la arena dorada y el azul del océano, asegurando que las protagonistas fueran siempre el foco de atención, tanto en la orilla como en la pantalla.

Este enfoque visual, si bien a menudo criticado como una sexualización, fue deliberadamente explotado por los creadores para alargar metraje de bajo presupuesto y, sobre todo, para captar y retener una audiencia masiva, transformando el bañador de socorrista en un icono de la cultura pop de los años 90.

En esa línea, durante la entrevista siguieron ahondando en el traje de baño, preguntándole a la actriz si para ella supuso algo aterrador. Tras pensárselo un momento, negó que fuera algo intimidante y admitió que en aquella época, con 12 años "no sabía qué pensar" porque "era todo una especie de experiencia" y hubo "muy poco procesamiento".

A día de hoy, el bikini rojo de 'Los vigilantes de la playa' sigue siendo un disfraz popular y una referencia inmediata a la década, demostrando que este simple elemento de vestuario fue un genio del marketing visual que se grabó a fuego en el imaginario colectivo, siendo tan inseparable de la serie como el lento correr de sus protagonistas por la orilla.