Más emoción, más química y una historia aún más poderosa: el relevo a la saga "Culpables" ya tiene nombre

Cuando terminas "Culpa nuestra", ese vacío emocional que dejan Nick y Noah es difícil de llenar. Pero si pensabas que no había más romances adolescentes capaces de removerte por dentro, prepárate para conocer "Maxton Hall: Un mundo entre nosotros", la serie que no solo toma el relevo, sino que lo hace con más intensidad, más crítica social y una conexión entre protagonistas que traspasa la pantalla.

Mientras "Culpa mía", "Culpa tuya" y "Culpa nuestra" se han convertido en todo un fenómeno global, con millones de visualizaciones en Prime Video, lo cierto es que su sucesora espiritual ya ha superado varias marcas. Basada en la trilogía literaria "Save" de Mona Kasten, "Maxton Hall" arrasó en 2024 con su primera temporada y regresa ahora con nuevos episodios: el estreno de la temporada 2 es inminente, y aún estás a tiempo de ponerte al día.

¿Por qué deberías verla si ya has sido fan de "Culpables"? Porque repite la fórmula: amores imposibles, universos enfrentados, química explosiva… pero todo llevado con más matices. Ruby, la protagonista, viene de una familia modesta y lucha por un futuro en Oxford. James, su antagonista (y sí, inevitable interés romántico), pertenece a una élite arrogante y poderosa. Pero lo que empieza como chantaje y tensión, se transforma en una historia apasionada, incómoda y muy humana.

La crítica ya ha hablado: mientras las películas de "Culpables" dividen a la prensa especializada, "Maxton Hall" presume de un 70% en Rotten Tomatoes y un apabullante 89% de aprobación del público. La historia no solo engancha: tiene discurso, fondo y una mirada mucho más honesta sobre el amor adolescente, los privilegios, las heridas familiares y el derecho a elegir tu propio camino.

Además, hay algo que diferencia claramente esta serie de las adaptaciones de Mercedes Ron: su apuesta visual, su ritmo narrativo y el desarrollo emocional de los personajes, que se sienten menos estereotipados y más cercanos. Ruby no es una heroína perfecta ni James un simple chico malo: ambos cargan con contradicciones y decisiones difíciles, lo que convierte su historia en algo mucho más creíble.

Con la segunda temporada de "Maxton Hall" llegando el viernes 7 de noviembre a Prime Video, no hay mejor momento para sumarse al fenómeno. Si buscabas una nueva obsesión después de "Culpa nuestra", esta serie lo tiene todo para convertirse en tu siguiente maratón emocional.