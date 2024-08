Netflix saca un comunicado tras la filtración masiva de sus series

Netflix ha sido víctima de una significativa filtraciónde contenido en los últimos días, con la temporada 3 de "Heartstopper" y varios títulos de anime afectados. La compañía ha emitido un comunicado en el que confirma el ataque a uno de sus socios de posproducción y asegura que tomará “medidas agresivas” para eliminar el contenido filtrado de internet.

Entre los títulos comprometidos se encuentra la segunda temporada de "Arcane", la exitosa serie animada basada en el universo de League of Legends, cuyo lanzamiento estaba programado para noviembre de 2024. Además, los siete episodios de la tercera temporada de "Heartstopper", protagonizada por Kit Connor y Joe Locke, también han sido distribuidos de manera ilegal antes de su estreno oficial, previsto para el 3 de octubre.

Según el portal 'What’s on Netflix', esta filtración se une a la de otras producciones que han sido divulgadas prematuramente. Aunque ni los actores ni el equipo creativo de las series afectadas han emitido declaraciones, la compañía ha expresado su preocupación y acción inmediata en un comunicado: “Uno de nuestros socios de posproducción se ha visto comprometido y lamentablemente se han filtrado en Internet imágenes de varios de nuestros títulos. Nuestro equipo está tomando medidas agresivas para que se eliminen”.

Nick y Charlie pasean su amor por París en la 2ª temporada de 'Heartstopper' Netflix

Aunque Netflix no ha revelado oficialmente cómo ocurrió la filtración, algunas fuentes apuntan a un hackeo dirigido a cuentas vulnerables de empleados del estudio de doblaje y subtitulaje Iyuno, Inc., con sedes en Vietnam, Tailandia y Taiwán. Esta hipótesis explicaría la baja calidad de las imágenes filtradas, que presentan marcas de agua y sobreimpresiones, características típicas de los masters utilizados en procesos de subtitulación. En la lista de títulos filtrados también se encuentran varias series de anime, como "Dandadan", "Mononoke", el remake de "Ranma", y "Terminator Zero".