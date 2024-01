«Orphan Black:Echoes» ciencia ficción a fuego lento

El 30 de marzo de 2013 llegaba a Space en Canadá y BBC América en Estados Unidos una nueva serie de ciencia ficción de diez episodios, «Orphan Black», creada por Graeme Manson y John Fawcett y protagonizada por Tatiana Maslany (Parks and Recreation»). Ambientada en el futuro se consideró una de las mejores series del género de la década: Hace poco más de 30 años, la empresa de genética Neolution perfeccionó en secreto la idea de la clonación humana e implementó dos proyectos, uno masculino (Proyecto Castor) y otro femenino (Proyecto Leda). Los clones masculinos fueron canalizados en gran medida hacia el ejército, mientras que la mayoría de los clones femeninos fueron enviados al mundo y luego monitoreados. La trama principal seguía a una de esas clones, Sarah Manning (Maslany), que busca a sus hermanas e intenta descubrir la verdad sobre la empresa que los creó y la organización religiosa que intenta acabar con todas ellas.

Esta semana el canal Syfy ha estrenado en exclusiva en España el spin off que llega tras el final de la serie original en su quinta temporada (2017). «Orphan Black: Echoes», protagonizada y producida ejecutivamente por Krysten Ritter («Jessica Jones»), la nueva ficción está ambientada en el mundo de la icónica serie «Orphan Black», en un futuro cercano, año 2052, se adentra en la exploración y manipulación científica de la existencia humana. Sigue a un grupo de mujeres que se entrelazan en sus vidas y se embarcan en un emocionante viaje, desentrañando el misterio de su identidad y descubriendo una desgarradora historia de amor y traición. Echoes comienza cuando Lucy (Ritter) se da cuenta de que no recuerda quién es. En el pánico resultante, una científica (Keeley Hawes) le informa que su amnesia se debe a que no nació sino que fue creada. Lucy se asusta, sale de las instalaciones científicas y desaparece. Unos años después, encontró un lugar dentro de una pequeña comunidad rural e incluso formó relaciones humanas con el ex médico militar Jack y su pequeña hija. Cuando se ve involucrada en un accidente automovilístico y es trasladada en ambulancia al hospital, sus escáneres médicos activan alarmas en las instalaciones que la crearon. La han encontrado.

Para aquellos fans de la serie original, el creador, John Fawcett, ha lanzado una advertencia: «El spin-off es una serie muy diferente. Si vas con la esperanza de que vas a ver ‘Orphan Black’, probablemente quedarás decepcionado. Tiene su propio toque, su propia identidad. Lo que hace Orphan Black, hay cierto toque de cocción a fuego lento». Producida y distribuida mundialmente por Boat Rocker, la empresa detrás de la serie original, «Orphan Black: Echoes» tiene una primera temporada de 10 episodios. Anna Fishko («Pieces of Her», «The Society», «Fear the Walking Dead») es la creadora, guionista, showrunner y productora ejecutiva, con John Fawcett, cocreador de la serie original que también dirigió 17 episodios de las cinco temporadas, como director y productor ejecutivo. En el reparto principal junto a Lucy (Ritter) también están Avan Jogia como Jack, padre soltero y novio de Lucy; Amanda Fix como Jules, la recién adoptada hija de unos padres ricos, Rya Kihlstedt como Eleanor, una brillante neuorcientífica; Hiroyuki Liao como Darros, multimillonario; y Reed Diamond como Tom, jefe de seguridad de la Fundación Darros.