Paco Caballero y Eloy Moreno: "El acoso no es algo que desaparece, sino que te acompaña siempre"

Disney+ ha vuelto a impactar con fuerza en los últimos días con el estreno de «Invisible», una serie que, mucho más que una adaptación del libro de Eloy Moreno, es un espejo que nos obliga a mirar de frente al acoso escolar y su impacto, desde una narrativa que combina drama y fantasía de manera magistral. En esta conversación con Paco Caballero, su director, y Eloy Moreno, autor de la novela, descubrimos cómo lograron transformar una historia tan íntima en una experiencia visual poderosa. Entre anécdotas y reflexiones, comparten los retos de abordar un tema tan universal, llevando a la pantalla una historia que no solo conmueve, sino que invita a reflexionar sobre cómo todos hemos sido, de alguna forma, parte de este problema.

¿Cuáles han sido los mayores retos al adaptar la novela «Invisible» a una serie de televisión?

Paco Caballero (PC): Para mí, los mayores retos han sido trasladar las metáforas y recursos literarios del libro de Eloy a un lenguaje visual. La novela tiene muchas capas emocionales y momentos introspectivos que los personajes viven en su mente. Adaptar esa profundidad a lo cinematográfico es complicado, pero afortunadamente los jóvenes actores lo han entendido perfectamente. Con una mirada lograron transmitir emociones como tristeza, rabia o ilusión. Además, queríamos usar elementos fantásticos para reflejar cómo el protagonista siente el acoso y dimensionar sus traumas, lo que añadió otro desafío.

¿Cómo fue el proceso creativo para integrar los elementos fantásticos en la serie?

PC: Desde el principio, quería que el dragón y los monstruos estuvieran presentes desde el minuto uno. Hablé con Eloy y le propuse esta idea porque quería que la serie tuviera impacto desde el principio. Estamos en Disney+ y rodeados de grandes producciones como «Star Wars» y «Percy Jackson», así que teníamos que destacar con un drama poderoso que atrajera a la audiencia, pero que no diera sermones sobre el bullying. Lo fantástico nos ayudó a representar cómo se siente el protagonista y a construir una serie que fuera tanto visualmente atractiva como emocionalmente impactante.

Eloy, ¿qué sintió al ver su novela adaptada a la pantalla? ¿Coincidió con lo que tenía en mente?

Eloy Moreno (EM): Mucho, más de lo que esperaba. En otras adaptaciones suelen surgir conflictos entre el autor y el director, pero aquí no fue el caso. Paco ha sido muy fiel al libro y eso me parece genial porque respetó la esencia de la novela. Claro, hubo cambios necesarios, como el género de algunos personajes, pero todos aportaron a la historia. Estoy muy contento con el resultado porque creo que tanto los fans del libro como quienes no lo conocen conectarán con la serie.

La serie aborda el bullying desde una perspectiva amplia, incluyendo a los testigos. ¿Por qué es importante este enfoque?

EM: Creo que justamente ahí radica el éxito del libro y, ahora, de la serie. No solo se centra en la relación entre el acosador y la víctima, sino también en los testigos, los «monstruos» que menciona el protagonista: esas personas que ven lo que ocurre pero no hacen nada. Todos hemos estado en esa posición alguna vez, y eso nos involucra emocionalmente. En la serie, este enfoque se potencia aún más con los elementos visuales y fantásticos, que muestran cómo el bullying afecta a todos los implicados.

El bullying, como se plantea en «Invisible», no es algo que se quede en la infancia. ¿Cómo lo aborda la serie desde esa perspectiva?

EM: Así es. Una amiga cercana me contó su experiencia con el bullying años después de haberla vivido, y seguía llorando al recordarla. Esto demuestra que el acoso no es algo que desaparece, sino que te acompaña siempre. La serie muestra que el bullying no solo afecta a quienes lo sufren directamente, sino también a los testigos y a quienes, de alguna forma, no reaccionaron en su momento. Es un mensaje muy potente.

¿Hubo alguna escena importante que quedó fuera de la edición final?

PC: Apenas quedó material fuera, pero sí hubo una escena que me dolió eliminar. En ella, Kiri se acercaba a una profesora para pedir ayuda para un amigo. Era un momento significativo por lo poco usual y muy necesario, pero se introducía demasiado pronto en la narrativa y nos descolocaba. Además, queríamos mantener un enfoque muy adolescente, donde los adultos suelen percibirse como figuras hostiles o desconectadas. Esto reflejaba cómo los adolescentes a veces se sienten incomprendidos por los mayores.