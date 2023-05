La presentadora de Eurovisión denuncia haber sido acosada durante el rodaje de «Benidorm»

Hannah Waddingham es una de las actrices de moda. Tras su paso por «Juego de Tronos», su papel en la serie «Ted Lasso» como presidenta del club Richmond la ha consagrado como una de las intérpretes del momento. Por si fuera poco, la BBC la elegía para presentar la gala de Eurovisión, celebrada el pasado fin de semana en Liverpool. Aunque la gala tuvo hasta cuatro presentadores ella fue la encargada de anunciar las votaciones del televoto, comunicando así la definitiva victoria de la sueca Loreen.

Pero durante estos días la actriz también ha tenido tiempo para abrirse en varias entrevistas. En una de ellas ha revelado una dura experiencia durante el rodaje de la comedia «Benidorm». La actriz ha recordado que la serie se rodaba en hoteles locales y que durante esa estancia «me metieron mano hasta tres veces, nunca me había sentido así». La actriz ha confesado que sintió el impulso de golpearles, pero no lo hizo porque estaba trabajando. «Nunca me habían metido mano en mi vida, pero me metieron mano tres veces en una semana en Benidorm. Para entrar en el set tuve que caminar por el hotel vestida como Tonya en un bikini inexistente y tacones altos, con tipos mirándome boquiabiertos, y mucho toqueteándome», dijo con más detalle.

«Un angelito en mi hombro decía: ‘¡Déjalo, Hannah!’, pero tenía muchas ganas de quitarme los tacones de diez centímetros y golpearles. Estaban allí con sus esposas... ¡Que no hicieron nada! Así que les decía a las mujeres: ‘¿Creen que está bien que su esposo se comporte así?’. No fue agradable, pero la gente de seguridad fue muy buena y comenzaron a escoltarme hacia y desde el set», añade Hannah en la entrevista a The Mirror.

Así, la actriz no guarda buen recuerdo de aquel rodaje, en el que además, interpreta un papel con el que le costó sentirse cómoda: «Era la primera vez que me veía tan horrible en algo. Pero me enseñó mucho sobre cómo mirar hacia dentro en lugar de que te importe una mierda lo que parezcas ante la cámara».